Лукашенко объявил подготовку к войне и "точечную мобилизацию": к чему готовится Беларусь, — ЦПД

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что армия страны продолжит подготовку к возможным боевым действиям, включая "наземную операцию".

Поэтому белорусский диктатор объявил о "точечной мобилизации" в своей стране. Об этом он заявил во время доклада своего министра обороны Виктора Хренина, передает издание "БЕЛТА"

Александр Лукашенко в очередной раз напомнил о своем тезисе, что якобы "Беларусь и настроена на мир, но армия существует именно для того, чтобы быть готовой к ведению военных действий", если возникнет такая необходимость.

"Далее, как я обещал, мы будем точечно мобилизовать подразделения, чтобы готовить их к войне. Дай Бог, чтобы ее удалось избежать", — добавил Александр Лукашенко.

На заявление Лукашенко отреагировали в ЦПД

Зато руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что в "Беларуси нет сил, способных проводить сейчас наземную операцию". по его словам, "Украина следит за ситуацией, наши силы готовы к любому развитию событий".

Коваленко о заявлении Лукашенко по мобилизации

"Лукашенко не готовит никакую наземную операцию. Такого заявления не было, также в Беларуси нет сил, способных проводить сейчас наземную операцию. Все, что делает Беларусь сейчас — имитирует какую-то бурную деятельность, включая информационные волны. По факту, любые агрессивные действия автоматически станут ошибкой, которая приведет к плохим последствиям для самой Беларуси", — заявил он.

Мобилизация белорусов в армию: что известно

Напомним, что 11 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал армию готовиться к возможной войне. По его словам, последние международные конфликты показали, что ракетных и авиационных ударов недостаточно для победы, поэтому решающую роль в боевых действиях и в дальнейшем будут играть сухопутные войска.

Также самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 17 апреля подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу.