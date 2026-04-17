Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу: детали

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 17 апреля подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу.

В 2026 году предусматривается призвать в Вооруженные Силы и органы пограничной службы граждан Беларуси мужского пола в возрасте до 27 лет из числа офицеров запаса, не прошедших срочную военную службу, службу в резерве Вооруженных Сил и не имеющих права на отсрочку от призыва, говорится на сайте главы государства.

В заявлении утверждается, что мероприятия, предусмотренные данным документом, проводятся Вооруженными Силами "ежегодно на плановой основе", и направлены на повешения уровня укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава и обеспечение подготовки мобилизационного резерва.

Відео дня

В свою очередь украинская разведка выявила, что в приграничье Беларуси возросла активность вооруженных сил. Там расстраивают дороги в направлении Украины и налаживают артиллерийские позиций.

"Считаем, что Россия еще раз будет пытаться втянуть в свою войну Беларусь. Поручил соответствующими каналами оговорить фактическое руководство Беларуси относительно готовности Украины защищать свою землю и независимость. Характер и последствия недавних событий в Венесуэле должны сдерживать руководство Белоруссии от ошибок", — написал президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях.

1 апреля Александр Лукашенко во время совещания по итогам комплексной проверки армии заявил, что страна должна готовиться к войне. Он сказал, что концепция мирного времени для Беларуси больше не является актуальной. По его словам, армия предназначена именно для того, чтобы дать ответ каждому, кто "смотрит через прицел" на страну.

Напомним, что Лукашенко во время официального визита в Северную Корею обменялся подарками с ее лидером Ким Чен Ыном, среди которых оказалось и огнестрельное оружие. В частности, винтовку белорусский диктатор подарил своему союзнику "на случай появления врагов".

Также 20 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после после встречи со специальным посланником США Джоном Коулом рассказал, что идет подготовка "большой сделки" с США.