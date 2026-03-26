"На случай появления врагов": Лукашенко подарил лидеру КНДР винтовку (видео)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время официального визита в Северную Корею обменялся подарками с ее лидером Ким Чен Ыном, среди которых оказалось и огнестрельное оружие. В частности, винтовку белорусский президент подарил своему союзнику "на случай появления врагов".

Как пишет хорватское издание Index.hr, во время визита в Пхеньян стороны обменялись рядом символических и ценных "сюрпризов". В частности, Ким Чен Ын подарил Лукашенко меч, большую декоративную вазу, украшенную ракушками в традиционном стиле, а также памятную золотую монету, отчеканенную в честь визита белорусской делегации.

В ответ белорусская сторона передала ряд национальных продуктов, среди которых шоколад, зефир и черный хлеб. В то же время наиболее необычным подарком стала штурмовая винтовка ВСК. Что цкиаво. во время ее вручения Ким Чени Ыну, Лукашенко заметил, что "солдату всегда понадобится огнестрельное оружие".

Получив презент северокорейский лидер внимательно осмотрел винтовку, поинтересовался ее характеристиками и попробовал ее перезарядить.

"Да, это правда! Ким Чен Ын знает, как обращаться с оружием...На случай появления врагов", — прокомментировал действия диктатора Лукашенко.

Кроме того, лидер Беларуси подарил Ким Чен Ыну "Слуцкий пояс" — традиционный белорусский артефакт, который исторически символизировал благородное происхождение. По его словам, это ремесло было возрождено в современной Беларуси. Зато жена северокорейского лидера получила декоративный букет васильков с драгоценностями, а дочери вручили художественную шкатулку для украшений.

Более того, во время визита стороны также подписали соглашение о "дружбе и сотрудничестве". Как пишет издание ссылаясь на слова Лукашенко, этот документ является фундаментальным и отныне отношения между странами переходят на "новый уровень". Он признал, что ранее сотрудничество было ограниченным, однако сейчас оно активно развивается.

"Правда, у нас не было тесного сотрудничества, в значительной степени по нашей собственной вине. Но я искренне рад, что сотрудничество сейчас значительно активизировалось", — сказал он.

А вот Ким Чен Ын, в свою очередь, выразил поддержку Беларуси и раскритиковал давление Запада.

"Мы выступаем против незаконного давления Запада на Беларусь и выражаем нашу поддержку и понимание мер, принятых белорусским руководством для обеспечения социально-политической стабильности и экономического развития", — сказал диктатор.

