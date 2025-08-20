Щедро, но безвкусно: стало известно, что Трамп подарил лидерам ЕС (фото)

Когда президент Украины Владимир Зеленский и прочие лидеры Европы посетили Белый дом 18 августа, им, видимо, преподнесли подарки от президента США. И теперь стало известно, что это было.

Related video

Белый дом опубликовал несколько фотографий на которых видно семь одинаковых футляров для ручек с подписью Дональда Трампа и печатью Белого дома, пишет The Daily Beast.

Семь европейских лидеров присутствовали на мирном саммите Трампа между Россией и Украиной, который проходил в тот же день в Овальном кабинете. На фотографии президент сидит за своим культовым столом Resolute, а перед ним полукругом расположились самые влиятельные фигуры Европы.

Судя по всему Трамп подарил Зеленскому и другим лидерам Европы ручки в футлярах Фото: The White House

На столе можно увидеть деревянные футляры для ручек и коробку с ручками. Неизвестно, те ли это, что в итоге были подарены.

Тема подарков всплыла после того, как Секретная служба Белого дома забыла в гостиничном принтере на Аляске секретные документы из которых журналисты узнали, что Дональд Трамп собирался устроить торжественный обед в честь Владимира Путина с крем-брюле и филе миньон, а потом вручить ему статуэтку белоголового орлана – это один из символов США.

Но обед, как известно отменили, и орлана Путину не подарили. Европейским лидерам решили подарить более традиционные презенты, которые таблоиды уже назвали безвкусными.

Подарки Трампа назвали "безвкусными" Фото: скриншот

Впрочем, это не единственные подарки, которыми обменивались в Белом доме. Стало известно, что президент Украины привез Дональду Трампу в подарок клюшку для гольфа. Но не от себя лично, а от украинского ветерана – младшего сержанта ВСУ Константина Картавцева, который потерял ногу на войне с россиянами. Также сообщается, что президент США, в свою очередь, подарил Зеленскому символические ключи от Белого дома.

Трамп приготовил подарки заранее Фото: The White House

Напомним, после саммита на Аляске стало известно, что российский президент внезапно подарил пенсионеру из Анкориджа мотоцикл за 22 тысячи долларов.

Также инсайдеры рассказали, как прошла встреча Трампа и Путина на Аляске, отметив, что там случилось что-то странное.