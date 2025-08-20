Щедро, но безвкусно: стало известно, что Трамп подарил лидерам ЕС (фото)
Когда президент Украины Владимир Зеленский и прочие лидеры Европы посетили Белый дом 18 августа, им, видимо, преподнесли подарки от президента США. И теперь стало известно, что это было.
Белый дом опубликовал несколько фотографий на которых видно семь одинаковых футляров для ручек с подписью Дональда Трампа и печатью Белого дома, пишет The Daily Beast.
Семь европейских лидеров присутствовали на мирном саммите Трампа между Россией и Украиной, который проходил в тот же день в Овальном кабинете. На фотографии президент сидит за своим культовым столом Resolute, а перед ним полукругом расположились самые влиятельные фигуры Европы.
На столе можно увидеть деревянные футляры для ручек и коробку с ручками. Неизвестно, те ли это, что в итоге были подарены.
Тема подарков всплыла после того, как Секретная служба Белого дома забыла в гостиничном принтере на Аляске секретные документы из которых журналисты узнали, что Дональд Трамп собирался устроить торжественный обед в честь Владимира Путина с крем-брюле и филе миньон, а потом вручить ему статуэтку белоголового орлана – это один из символов США.
Но обед, как известно отменили, и орлана Путину не подарили. Европейским лидерам решили подарить более традиционные презенты, которые таблоиды уже назвали безвкусными.
Впрочем, это не единственные подарки, которыми обменивались в Белом доме. Стало известно, что президент Украины привез Дональду Трампу в подарок клюшку для гольфа. Но не от себя лично, а от украинского ветерана – младшего сержанта ВСУ Константина Картавцева, который потерял ногу на войне с россиянами. Также сообщается, что президент США, в свою очередь, подарил Зеленскому символические ключи от Белого дома.
Напомним, после саммита на Аляске стало известно, что российский президент внезапно подарил пенсионеру из Анкориджа мотоцикл за 22 тысячи долларов.
Также инсайдеры рассказали, как прошла встреча Трампа и Путина на Аляске, отметив, что там случилось что-то странное.