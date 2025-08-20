Щедро, але без смаку: стало відомо, що Трамп подарував лідерам ЄС (фото)

Коли президент України Володимир Зеленський та інші лідери Європи відвідали Білий дім 18 серпня, їм, мабуть, піднесли подарунки від президента США. І тепер стало відомо, що це було.

Білий дім опублікував кілька фотографій, на яких видно сім однакових футлярів для ручок із підписом Дональда Трампа і печаткою Білого дому, пише The Daily Beast.

Сім європейських лідерів були присутні на мирному саміті Трампа між Росією та Україною, який проходив того ж дня в Овальному кабінеті. На фотографії президент сидить за своїм культовим столом Resolute, а перед ним півколом розташувалися найвпливовіші фігури Європи.

Судячи з усього Трамп подарував Зеленському та іншим лідерам Європи ручки у футлярах Фото: The White House

На столі можна побачити дерев'яні футляри для ручок і коробку з ручками. Невідомо, чи це ті, що в підсумку були подаровані.

Тема подарунків спливла після того, як Секретна служба Білого дому забула в готельному принтері на Алясці секретні документи, з яких журналісти дізналися, що Дональд Трамп збирався влаштувати урочистий обід на честь Володимира Путіна з крем-брюле і філе міньйон, а потім вручити йому статуетку білоголового орлана — це один із символів США.

Але обід, як відомо, скасували, і орлана Путіну не подарували. Європейським лідерам вирішили подарувати більш традиційні презенти, які таблоїди вже назвали позбавленими смаку.

Подарунки Трампа назвали "позбавленими смаку" Фото: скриншот

Утім, це не єдині подарунки, якими обмінювалися в Білому домі. Стало відомо, що президент України привіз Дональду Трампу в подарунок ключку для гольфу. Але не від себе особисто, а від українського ветерана — молодшого сержанта ЗСУ Костянтина Картавцева, який втратив ногу на війні з росіянами. Також повідомляється, що президент США, зі свого боку, подарував Зеленському символічні ключі від Білого дому.

Трамп приготував подарунки заздалегідь Фото: The White House

Нагадаємо, після саміту на Алясці стало відомо, що російський президент раптово подарував пенсіонеру з Анкориджа мотоцикл за 22 тисячі доларів.

Також інсайдери розповіли, як пройшла зустріч Трампа і Путіна на Алясці, зазначивши, що там сталося щось дивне.