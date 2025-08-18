Путін подарував американцеві з Аляски новий мотоцикл за 22 тисячі доларів (фото)

Американець поскаржився на те, що не може дістати деталі, і після візиту до США на саміт до президента Дональда Трампа, російський президент вручив жителю Аляски дорогий подарунок — мотоцикл "Урал".

Про жителя Анкориджа Марка Воррена російські пропагандистські ЗМІ зняли цілий сюжет, розповівши, як він страждає, коли не може через санкції купити запчастини для свого мотоцикла. Після візиту на Аляску Путін подарував йому новенький "Урал" за 22 тисячі доларів, пише The Moscow Times.

Напередодні поїздки Володимира Путіна на Аляску 15 серпня, російські ЗМІ зняли сюжет про те, як західні санкції через вторгнення Росії в Україну вплинули на простих американців. Героєм сюжету став якийсь Марк Воррен, власник старого мотоцикла "Урал" з коляскою.

Новий мотоцикл Марку Воррену привезли спецбортом із Росії Фото: Скриншот

Журналіст державного телеканалу "Россия 1" "випадково" зустрів Марка Воррена, який копався у своєму мотоциклі і той поскаржився на камеру, що переплатив за запчастини для старого "Урала" 200 доларів.

15 серпня Путін побував на саміті на Алясці, а вже 17 серпня Марку Воррену вручили новий мотоцикл.

Радник-посланник російського посольства у США Андрій Лєдєнєв запевнив, що це подарунок особисто від російського президента.

"Я втратив дар мови. Це приголомшливо", — відреагував американець.

Марк Воррен на новому байку Фото: Скриншот

РосЗМІ представили цей подарунок як символ доброї волі Москви. Воррен назвав новий "Урал" "днем і ніччю" порівняно зі своїм старим мотоциклом, здійснивши тест-драйв з Лєдєнєвим позаду нього і ще одним дипломатом у візку.

"Ось вам і нова поїздка на новому "Уралі". Російська машина в Російській Америці під покровом російської берези", — сказав кореспондент телеканалу "Россия 1" у телевізійному репортажі, маючи на увазі історію Аляски як частини Російської імперії.

Щасливий американський пенсіонер покатав російського дипломата на подарунку від Путіна Фото: Скриншот

Зазначають, що мотоцикл купили в Москві, і на Аляску, мабуть, його відправили на одному з урядових літаків, які прилетіли 15 серпня у США з Москви.

Представники Ірбітського мотоциклетного заводу повідомили, що це Gear Up 2025 року випуску з повним приводом, інжекторами — сучасний мотоцикл. "Це єдиний подібний мотоцикл, який виробляється в Росії", — сказано в повідомленні.

Вартість новенького Ural Gear Up у США становить 22 тис. доларів. Це ціна базової версії, з аксесуарами мотоцикл ще дорожчий.

Примітно, але Ірбітський мотоциклетний завод, який випускає мотоцикли "Урал", що й справді експортувалися до США, Мексики та Канади, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну переїхав до Казахстану. Мотоцикли "Урал" тепер виробляють у Петропавловську (Казахстан), а штаб-квартира компанії розташована в Редмонді (штат Вашингтон). У березні 2022 року "Іжмаш-Урал" публічно засудив вторгнення Росії в Україну і закликав до негайного припинення конфлікту.

Нагадаємо, Дональд Трамп планував зробити Володимиру Путіну подарунок і дати на його честь обід, але плани після саміту різко змінилися.

Сьогодні Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.