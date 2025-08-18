Путин подарил американцу с Аляски новый мотоцикл за 22 тысячи долларов (фото)

Американец пожаловался на то, что не может достать детали и после визита в США на саммит к президенту Дональду Трампу, российский президент вручил жителю Аляски дорогой подарок – мотоцикл "Урал".

Про жителя Анкориджа Марка Уоррена российские пропагандистские российские СМИ сняли целый сюжет, рассказав, как он страдает, когда не может из-за санкций купить запчасти для своего мотоцикла. После визита на Аляску Путин подарил ему новенький "Урал" за 22 тысячи долларов, пишет The Moscow Times.

В преддверии поездки Владимира Путина на Аляску 15 августа, российские СМИ сняли сюжет о том, как западные санкции из-за вторжения России в Украину повлияли на простых американцев. Героем сюжета стал некий Марк Уоррен, владелец старого мотоцикла "Урал" с коляской.

Новый мотоцикл Марку Уоррену привезли спецбортом из России Фото: Скриншот

Журналист государственного телеканала "Россия 1" "случайно" встретил Марка Уоррена, который копался в своем мотоцикле и тот пожаловался на камеру, что переплатил за запчасти для старого "Урала" 200 долларов.

15 августа Путин побывал на саммите на Аляске, а уже 17 августа Марку Уоррену вручили новый мотоцикл.

Советник-посланник российского посольства в США Андрей Леденев заверил, что это подарок лично от российского президента.

"Я лишился дара речи. Это потрясающе", — отреагировал американец.

Марк Уоррен на новом байке Фото: Скриншот

РосСМИ представили этот подарок как символ доброй воли Москвы. Уоррен назвал новый "Урал" "днем и ночью" по сравнению со своим старым мотоциклом, совершив тест-драйв с Леденевым позади него и еще одним дипломатом в коляске.

"Вот вам и новая поездка на новом "Урале". Русская машина в Русской Америке под сенью русской березы", — сказал корреспондент телеканала "Россия 1" в телевизионном репортаже, имея в виду историю Аляски как части Российской империи.

Счастливый американский пенсионер покатал российского дипломата на подарке от Путина Фото: Скриншот

Отмечается, что мотоцикл был куплен в Москве и на Аляску, видимо, был отправлен на одном из правительственных самолетов, которые прилетели 15 августа в США из Москвы.

Представители Ирбитского мотоциклетного завода сообщили, что это Gear Up 2025 года выпуска с полным приводом, инжекторами – современный мотоцикл. "Это единственный подобный мотоцикл, который производится в России", — сказано в сообщении.

Стоимость новенького Ural Gear Up в США составляет 22 тыс. долларов. Это цена базовой версии, с аксессуарами мотоцикл еще дороже.

Примечательно, но Ирбитский мотоциклетный завод, который выпускает мотоциклы "Урал", которые и правда экспортировались в США, Мексику и Канаду, после полномасштабного вторжения России в Украину переехал в Казахстан. Мотоциклы "Урал" теперь производятся в Петропавловске (Казахстан), а штаб-квартира компании находится в Редмонде (штат Вашингтон). В марте 2022 года "Ижмаш-Урал" публично осудил вторжение России на Украину и призвал к немедленному прекращению конфликта.

Напомним, Дональд Трамп планировал сделать Владимиру Путину подарок и дать в его честь обед, но планы после саммита резко поменялись.

Сегодня Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.