"На випадок появи ворогів": Лукашенко подарував лідеру КНДР гвинтівку (відео)

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час офіційного візиту до Північної Кореї обмінявся подарунками з її лідером Кім Чен Ином, серед яких опинилася й вогнепальна зброя. Зокрема, гвинтівку білоруський президент подарував своєму союзнику "на випадок появи ворогів".

Як пише хорватське видання Index.hr, під час візиту до Пхеньяна сторони обмінялися низкою символічних і цінних "сюрпризів". Зокрема, Кім Чен Ин подарував Лукашенку меч, велику декоративну вазу, оздоблену мушлями у традиційному стилі, а також пам’ятну золоту монету, викарбувану на честь візиту білоруської делегації.

У відповідь білоруська сторона передала низку національних продуктів, серед яких шоколад, зефір і чорний хліб. Водночас найбільш незвичним подарунком стала штурмова гвинтівка ВСК. Що цкіаво. під час її вручення Кім Чени Ину, Лукашенко зауважив, що "солдату завжди знадобиться вогнепальна зброя".

Отримавши презент північнокорейський лідер уважно оглянув гвинтівку, поцікавився її характеристиками та спробував її перезарядити.

"Так, це правда! Кім Чен Ин знає, як поводитися зі зброєю…На випадок появи ворогів", — прокоментував дії диктатора Лукашенко.

Крім того, лідер Білорусі подарував Кім Чен Ину "Слуцький пояс" — традиційний білоруський артефакт, який історично символізував шляхетне походження. За його словами, це ремесло було відроджене у сучасній Білорусі. Натомість дружина північнокорейського лідера отримала декоративний букет волошок із коштовностями, а доньці вручили художню скриньку для прикрас.

Ба більше, під час візиту сторони також підписали угоду про "дружбу та співробітництво". Як пише видання посилаючись на слова Лукашенка, цей документ є фундаментальним і відтепер відносини між країнами переходять на "новий рівень". Він визнав, що раніше співпраця була обмеженою, однак нині вона активно розвивається.

"Правда, у нас не було тісної співпраці, значною мірою з нашої власної вини. Але я щиро радий, що співпраця зараз значно активізувалася", – сказав він.

А от Кім Чен Ин, своєю чергою, висловив підтримку Білорусі та розкритикував тиск Заходу.

"Ми виступаємо проти незаконного тиску Заходу на Білорусь і висловлюємо нашу підтримку та розуміння заходів, вжитих білоруським керівництвом для забезпечення соціально-політичної стабільності та економічного розвитку", – сказав диктатор.

Нагадаємо, під час зустрічі в Білому домі у 2025 році президент США Дональд Трамп вручив Володимиру Зеленському та іншим європейським лідерам однакові подарунки — ручки у футлярах із власним підписом і печаткою Білого дому. Також повідомлялося, що Трамп планував подарувати Володимиру Путіну символічну статуетку білоголового орлана, однак цю ідею не реалізували, натомість обмежившись більш традиційними презентами для учасників зустрічі.

Також Фокус писав, що прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні планує виставити на благодійний аукціон понад 270 подарунків, отриманих від світових лідерів під час офіційних візитів і міжнародних самітів. Серед них — презенти від Джо Байдена, Володимира Зеленського та Хав’єра Мілея, а загальна вартість колекції, яку готують до продажу, оцінюється приблизно у 800 тисяч євро.