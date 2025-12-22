Чаша Байдена та iPad Зеленського: прем'єрка Італії виставляє на аукціон незвичні лоти

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні готується виставити на благодійний аукціон понад 270 подарунків, отриманих від світових лідерів під час офіційних візитів та міжнародних самітів. Виручені кошти підуть на підтримку різних благодійних проєктів та організацій по всій Італії.

Як повідомляє The Guardian, серед подарунків, які очікують на продаж, можуть опинитися найрізноманітніші та іноді досить несподівані речі: від керамічної чаші колишнього президента США Джо Байдена до планшета від президента України Володимира Зеленського, а також статуетка президента Аргентини Хав'єра Мілеї з бензопилою. Загальна ринкова вартість усіх предметів оцінюється приблизно у 800 тисяч євро (700 тисяч фунтів стерлінгів). Організацією аукціону займається римський будинок Bertolami Fine Art, дата його проведення поки не визначена, але планується, що торги відбудуться до Різдва.

За даними Il Foglio, усі подарунки наразі зберігаються у спеціальному сховищі на третьому поверсі Палаццо Кіджі — офіційному офісі прем'єр-міністерки. До того ж Мелоні планує включити до аукціону також подарунки, які залишилися від її попередників і роками накопичувалися в приміщеннях офісу, покриваючи пилом полиці та шафи.

Джорджія Мелоні тримає статуетку Хав'єра Мілеї з бензопилою Фото: X (Twitter)

Хоча повний перелік подарунків ще не оприлюднено, деякі подробиці стали відомі у квітні, коли 11-сторінковий список усіх презентів Палаццо Кіджі було представлено у парламенті Франческо Боніфаці, політиком центристської партії Italia Viva. Він звернув увагу на те, що деякі подарунки могли перевищувати законне обмеження вартості в 300 євро, адже за правилами прем'єр-міністр не має права залишати собі предмети дорожчі за цю суму.

Серед найбільш пам’ятних подарунків — шарф від прем'єр-міністра Албанії Еді Рами, вручений Мелоні на її 46-й день народження під час зустрічі з питань енергетичної безпеки в Абу-Дабі, коли Рама став на коліна, щоб вручити подарунок. Натомість прем'єр Індії Нарендра Моді подарував Мелоні традиційну керальську сукню на саміті G20 на Балі у листопаді 2022 року, а президент Словаччини Петер Пеллегріні — скриньку з коштовностями. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан надіслав порцеляновий чайний сервіз і шість пляшок вина.

Окрім цього, серед речей на аукціоні є акварелі з Молдови, косметика, скейтборд, 15 килимів із поїздок до Лівії та інших арабських країн. Найбільш екстравагантними подарунками називають сині туфлі зі шкіри пітона на золотих підборах та статуетку від Мілей, яку Мелоні отримала від Камеля Аль-Мунаджеда, директора Саудівсько-італійської бізнес-ради.

Нагадаємо, що в листопаді швейцарська сторона направила до США делегацію провідних бізнесменів із розкішними подарунками для президента Дональда Трампа. Серед презентів були спеціальний настільний годинник від Rolex, персоналізований золотий злиток вагою 1 кг та "щедра порція компліментів".

Також Фокус писав, що Зеленський подарував Трампу ключку для гольфу. У відповідь Дональд Трамп прийняв подарунок і записав відео з вдячністю українському воїну за подарунок.