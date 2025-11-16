Швейцарія змогла знизити мита США, задобривши Трампа розкішними подарунками, — Axios

Представники Швейцарії відправили делегацію провідних бізнесменів до США з розкішними подарунками для президента Дональда Трампа. Основною метою такого вчинку було намагання знайти порозуміння з чинним главою США щодо запроваджених тарифів.

Серед подарунків були спеціальний настільний годинник фірми Rolex, персоналізований золотий злитком вагою 1 кг і "щедра порція компліментів", повідомляє видання Axios.

До складу швейцарської делегації ввійшли голова групи компаній MKS SA Марван Шакарчі, яка займається дорогоцінними металами та фінансами. Також голови компаній Rolex і Richemont Жан-Фредерік Дюфур та Йоганн Руперт, а також співзасновники Mercuria Даніель Джеггі та компанії Partners Group Альфред Гантнер

Сам Трамп, як пишуть ЗМІ, відомий своєю прихильністю до розкішних презентів, а подарунки із золота та ексклюзивні предмети "особливо впливають на його увагу та симпатію". Зокрема, главі США подарувало кілограмовий злиток, який відзначений клеймами з числами 45 та 47, символізуючи його президентські терміни. Його оцінна вартість перевищує $130 тисяч (5,46 млн грн).

Відео дня

"Раніше Apple задав тон таким жестам — у серпні генеральний директор Тім Кук подарував Трампу гравійований скляний диск з 24-каратного золота на згадку про нові інвестиції компанії в США на $100 млрд, аби уникнути тарифів", — йдеться в тексті.

Глава Apple подарував Трампу диск Фото: Скриншот

Перед тим уряд Катару подарував Трампу літак Boeing 747 за $400 млн, а низка корпорацій пожертвували близько 300 мільйонів доларів. Ці кошти допомогти президенту США побудувати величезну бальну залу на місці знесеної частини Білого Дому, йдеться в тексті журналістів.

Водночас один з чиновників адміністрації Трампа сказав ЗМІ, що подарунок Apple "було складно перевершити, але швейцарцям це вдалося". Це негайно дало свій ефект — в п'ятницю уряд США оголосив про зниження тарифів на швейцарські товари з 39% до 15%.

"У відповідь Швейцарія погодилася знизити торгівельні бар’єри, а швейцарські компанії взяли зобов’язання щодо додаткових інвестицій у США. Оскільки прямі переговори на рівні лідерів не приносили результату, швейцарці обрали інший підхід і надіслали делегацію провідних представників національної бізнес-еліти, знаючи, що Трамп цінує спілкування з промисловцями", — підсумовують в Axios.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Трамп отримає від Катару "літаючий палац" за $400 млн. За даними ЗМІ, Трамп зможе використовувати подарунок як свій новий літак Air Force One, поки не залишить свою посаду.

Згодом стало відомо, що Зеленський подарував Трампу ключку для гольфу. У відопвідь Дональд Трамп прийняв подарунок і записав відео з вдячністю українському воїну за подарунок.