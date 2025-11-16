Швейцария смогла снизить пошлины США, задобрив Трампа роскошными подарками, — Axios

Представители Швейцарии отправили делегацию ведущих бизнесменов в США с роскошными подарками для президента Дональда Трампа. Основной целью такого поступка была попытка найти взаимопонимание с действующим главой США относительно введенных тарифов.

Среди подарков были специальные настольные часы фирмы Rolex, персонализированный золотой слитком весом 1 кг и "щедрая порция комплиментов", сообщает издание Axios.

В состав швейцарской делегации вошли глава группы компаний MKS SA Марван Шакарчи, которая занимается драгоценными металлами и финансами. Также главы компаний Rolex и Richemont Жан-Фредерик Дюфур и Иоганн Руперт, а также соучредители Mercuria Даниэль Джегги и компании Partners Group Альфред Гантнер

Сам Трамп, как пишут СМИ, известен своей приверженностью к роскошным презентам, а подарки из золота и эксклюзивные предметы "особенно влияют на его внимание и симпатию". В частности, главе США подарили килограммовый слиток, который отмечен клеймами с числами 45 и 47, символизируя его президентские сроки. Его оценочная стоимость превышает $130 тысяч (5,46 млн грн).

"Ранее Apple задал тон таким жестам — в августе генеральный директор Тим Кук подарил Трампу гравированный стеклянный диск из 24-каратного золота в память о новых инвестициях компании в США на $100 млрд, чтобы избежать тарифов", — говорится в тексте.

Глава Apple подарил Трампу диск Фото: Скриншот

Перед тем правительство Катара подарило Трампу самолет Boeing 747 за $400 млн, а ряд корпораций пожертвовали около 300 миллионов долларов. Эти средства помочь президенту США построить огромный бальный зал на месте снесенной части Белого Дома, говорится в тексте журналистов.

В то же время один из чиновников администрации Трампа сказал СМИ, что подарок Apple "было сложно превзойти, но швейцарцам это удалось". Это немедленно дало свой эффект — в пятницу правительство США объявило о снижении тарифов на швейцарские товары с 39% до 15%.

"В ответ Швейцария согласилась снизить торговые барьеры, а швейцарские компании взяли обязательства по дополнительным инвестициям в США. Поскольку прямые переговоры на уровне лидеров не приносили результата, швейцарцы выбрали другой подход и прислали делегацию ведущих представителей национальной бизнес-элиты, зная, что Трамп ценит общение с промышленниками", — заключают в Axios.

Ранее Фокус сообщал о том, как Трамп получит от Катара "летающий дворец" за $400 млн. По данным СМИ, Трамп сможет использовать подарок как свой новый самолет Air Force One, пока не покинет свой пост.

Впоследствии стало известно, что Зеленский подарил Трампу клюшку для гольфа. В ответ Дональд Трамп принял подарок и записал видео с благодарностью украинскому воину за подарок.