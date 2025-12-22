Чаша Байдена и iPad Зеленского: премьер Италии выставляет на аукцион необычные лоты

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони готовится выставить на благотворительный аукцион более 270 подарков, полученных от мировых лидеров во время официальных визитов и международных саммитов. Вырученные средства пойдут на поддержку различных благотворительных проектов и организаций по всей Италии.

Как сообщает The Guardian, среди подарков, которые ожидают продажи, могут оказаться самые разнообразные и иногда довольно неожиданные вещи: от керамической чаши бывшего президента США Джо Байдена до планшета от президента Украины Владимира Зеленского, а также статуэтка президента Аргентины Хавьера Милеи с бензопилой. Общая рыночная стоимость всех предметов оценивается примерно в 800 тысяч евро (700 тысяч фунтов стерлингов). Организацией аукциона занимается римский дом Bertolami Fine Art, дата его проведения пока не определена, но планируется, что торги состоятся до Рождества.

По данным Il Foglio, все подарки сейчас хранятся в специальном хранилище на третьем этаже Палаццо Киджи — официальном офисе премьер-министра. К тому же Мелони планирует включить в аукцион также подарки, которые остались от ее предшественников и годами накапливались в помещениях офиса, покрывая пылью полки и шкафы.

Джорджия Мелони держит статуэтку Хавьера Милеи с бензопилой Фото: X (Twitter)

Хотя полный перечень подарков еще не обнародован, некоторые подробности стали известны в апреле, когда 11-страничный список всех презентов Палаццо Киджи был представлен в парламенте Франческо Бонифаци, политиком центристской партии Italia Viva. Он обратил внимание на то, что некоторые подарки могли превышать законное ограничение стоимости в 300 евро, ведь по правилам премьер-министр не имеет права оставлять себе предметы дороже этой суммы.

Среди самых памятных подарков — шарф от премьер-министра Албании Эди Рамы, врученный Мелони на ее 46-й день рождения во время встречи по вопросам энергетической безопасности в Абу-Даби, когда Рама стал на колени, чтобы вручить подарок. Зато премьер Индии Нарендра Моди подарил Мелони традиционное керальское платье на саммите G20 на Бали в ноябре 2022 года, а президент Словакии Петер Пеллегрини — шкатулку с драгоценностями. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прислал фарфоровый чайный сервиз и шесть бутылок вина.

Кроме этого, среди вещей на аукционе есть акварели из Молдовы, косметика, скейтборд, 15 ковров из поездок в Ливию и другие арабские страны. Наиболее экстравагантными подарками называют синие туфли из кожи питона на золотых каблуках и статуэтку от Милей, которую Мелони получила от Камеля Аль-Мунаджеда, директора Саудовско-итальянского бизнес-совета.

