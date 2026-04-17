"Россия попытается втянуть в свою войну Беларусь": Зеленский указал на признаки

Российская армия пытается провести перегруппировку сил, что может говорить о необходимости компенсировать дефицит личного состава.

В связи с этим становится более очевидным, для чего на территории Беларуси повысили активность вооруженных сил, заявил президент Владимир Зеленский по итогам доклада Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

По его словам, разведка выявила, что в приграничье Беларуси происходит строительство дорог в направлении территории Украины и налаживание артиллерийских позиций.

"Считаем, что Россия еще раз будет пытаться втянуть в свою войну Беларусь. Поручил соответствующими каналами оговорить фактическое руководство Беларуси относительно готовности Украины защищать свою землю и независимость. Характер и последствия недавних событий в Венесуэле должны сдерживать руководство Белоруссии от ошибок", — написал глава государства в соцсетях.

Відео дня

Он также отметил, что в апреле сохраняется высокий темп уничтожения оккупантов.

Во вторник, 14 апреля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что граждане страны должны оперативно мобилизоваться, ведь страна стоит перед сложными временами.

"Надо мобилизоваться сейчас, чтобы пережить это сложное время. Причем, непонятное время. Я как президент не знаю, к чему вас готовить. Работаем, чтобы жить. Один лозунг — работаем, чтобы жить. Не просто выжить, а жить. А что дальше? А дальше никто не знает, что там вытворят сильные мира сего", — сказал он.

Ранее политик во время совещания по итогам комплексной проверки армии заявлял, что страна должна готовиться к войне, а армии необходимо постоянно находиться в готовности к столкновению, несмотря на декларативное нежелание воевать.

Лукашенко заявил, что концепция мирного времени для Беларуси больше не является актуальной. По его словам, армия предназначена именно для того, чтобы дать ответ каждому, кто "смотрит через прицел" на страну. Также он отмечал, что основной целью активной милитаризации Беларуси якобы является "создание атмосферы страха у потенциальных врагов".

