Несли оккупанта 10 км по минным полям: бойцы 47 бригады взяли в плен белоруса (видео)

Украинские военные взяли в плен гражданина Беларуси, который воевал в составе вооруженных сил России. Тот решил сдаться в плен добровольно.

Однако, когда он шел к украинским силам, он подорвался на мине. Об этом рассказала пресс-служба 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".

Оккупант рассказал, что заключил контракт в России, прошел 20-дневное обучение. После этого стал сапером, а впоследствии — оператором БПЛА. Однако позже он решил сдаться в плен, а когда шел к позициям Сил обороны, подорвался на мине.

Он стал просить о помощи, и его заметили украинские военные. Ему оказали первую помощь, а затем один из украинских воинов нес его на плечах 10 км.

Сам боец 47-й бригады "Ярость" объяснил это необходимостью впоследствии обменять оккупанта на кого-то из своих военных.

Напомним, что последний обмен пленными состоялся 6 марта. Тогда домой вернулись 300 военных и двое гражданских. Большинство освобожденных защитников находились в плену более года, а некоторые — еще с начала полномасштабной войны в 2022 году.

5 марта между Украиной и Россией состоялся очередной обмен военнопленными, в рамках которого домой вернулись украинские защитники. После проведения процедуры обмена около 200 украинских военных смогли вернуться на родину. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил эту информацию.

Ранее мы также информировали, что делегации США, Украины и России во время переговоров в Абу-Даби договорились об обмене 314 пленными. Специальный представитель президента США Стив Уиткофф отметил, что это первый подобный обмен за последние пять месяцев.