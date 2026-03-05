Две сотни военных уже направляются домой: между Украиной и РФ состоялся обмен пленными (фото)

5 марта между Украиной и Россией состоялся очередной обмен военнопленными, в рамках которого домой возвращаются украинские защитники. По предварительной информации, сейчас в Украину направляются около двух сотен освобожденных военных.

Как рассказал журналист и военный корреспондент Андрей Цаплиенко на своей странице в Telegram, между Украиной и Россией состоялся очередной этап обмена пленными. По его словам, после проведения процедуры обмена около 200 украинских военнослужащих уже возвращаются на родину.

В то же время помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что обмен состоялся в соответствии с договоренностями, достигнутыми во время переговоров в Женеве. По его словам, процесс проходил в течение 5-6 марта и предусматривал обмен военнопленными в формате "500 на 500".

Также информацию о возвращении украинских военнопленных подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. В частности, на своей странице в Telegram он сообщил, что сегодня сразу 200 украинских семей получили долгожданную весть — их родные возвращаются домой.

По словам главы государства, каждое возвращение украинцев из плена является важным и радостным событием не только для их близких, но и для всей страны.

Президент отметил, что среди освобожденных есть защитники Мариуполя, а также военные, которые принимали участие в боевых действиях в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях. В частности, домой возвращаются бойцы Вооруженных сил Украины, военнослужащие Государственной специальной службы транспорта, пограничники и нацгвардейцы.

Между Украиной и РФ состоялся обмен пленными Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал Между Украиной и РФ состоялся обмен пленными Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал Между Украиной и РФ состоялся обмен пленными Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал Между Украиной и РФ состоялся обмен пленными Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

Он отметил, что государство продолжает работать над тем, чтобы вернуть из плена каждого украинца. Для этого Украина привлекает международных посредников и ведет постоянную работу с партнерами.

"Я благодарен всем, кто помогает Украине. Спасибо Соединенным Штатам за поддержку в реализации этого обмена. Благодарен всем нашим воинам, которые на фронте обеспечивают пополнение обменного фонда для Украины. Возвращение наших домой — это результат силы украинских защитников", — написал чиновник.

Напомним, что 4 февраля делегации из США, Украины и России на переговорах в Абу-Даби договорились об обмене 314 пленными. По словам, спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа к этому решению стороны пришли во время детальных и продуктивных мирных переговоров, но впереди их ждет еще много работы. До этого Владимир Зеленский рассказывал, что в ближайшее время между Украиной и Россией будет проведен обмен пленными, но тогда в своей публикации он не разглашал подробности об этом событии.

Впоследствии, 5 февраля из российского плена домой вернулось 157 украинских военнослужащих Вооруженных Сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы и гражданских лиц.