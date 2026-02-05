В Абу-Даби договорились об обмене пленными: сколько украинцев вернут домой

Сегодня делегации из США, Украины и России на переговорах в Абу-Даби договорились об обмене 314 пленными.

Это – первый подобный обмен за пять месяцев, сообщил в Х спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

"Этот результат был достигнут в ходе подробных и продуктивных мирных переговоров. Хотя предстоит еще много работы, подобные шаги демонстрируют, что постоянное дипломатическое взаимодействие приносит ощутимые результаты и продвигает усилия по прекращению войны на Украине", – написал он.

По его словам, обсуждения будут продолжены, и в ближайшие недели ожидается дальнейший прогресс.

"Мы благодарим Объединенные Арабские Эмираты за организацию этих переговоров и президента Дональда Дж. Трампа за его лидерство, благодаря которому стало возможным заключение этого соглашения", – подытожил представитель американской делегации.

Відео дня

Глава украинской делегации Рустам Умеров, руководитель Совета национальной безопасности и обороны, эту информацию пока никак не комментировал.

О предстоящем обмене пленными накануне вечером говорил и президент Украины Владимир Зеленский.

Он также заявил, что позиция Украины "очень ясна: война должна закончиться по-настоящему":

"Россия должна быть к этому готова. И партнеры также должны быть готовы обеспечить это в реальном плане своими реальными гарантиями – гарантиями безопасности – и своим реальным давлением на агрессора. И это должно ощущаться сейчас – люди в Украине должны чувствовать, что ситуация действительно движется к миру, к прекращению войны, а не к сценарию, при котором Россия использует все в своих интересах и продолжает свои удары".

5 февраля в Саудовской Аравии проходит второй день переговоров между США, РФ и Украиной. Предмет обсуждения – военные и военно-политические вопросы.

Как стало известно утром, Россия расширила список своих требований и теперь настаивает не только о полном выводе ВСУ из Донбасса, включая неоккупированные территории, но и на признании их международным сообществом за РФ.

Напомним, главный дипломат Макрона "тихо" посетил Кремль и провел переговоры с россиянами. Ключевой темой стала Украина.