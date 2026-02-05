В Абу-Дабі домовилися про обмін полоненими: скільки українців повернуть додому

Сьогодні делегації зі США, України та Росії на переговорах в Абу-Дабі домовилися про обмін 314 полоненими.

Це — перший такий обмін за п'ять місяців, повідомив у Х спецпредставник президента США Стів Віткофф.

"Цього результату було досягнуто під час детальних і продуктивних мирних переговорів. Хоча попереду ще багато роботи, такі кроки демонструють, що постійна дипломатична взаємодія приносить відчутні результати і просуває зусилля з припинення війни в Україні", — написав він.

За його словами, обговорення буде продовжено, і найближчими тижнями очікується подальший прогрес.

"Ми дякуємо Об'єднаним Арабським Еміратам за організацію цих переговорів і президенту Дональду Дж. Трампу за його лідерство, завдяки якому стало можливим укладення цієї угоди", — підсумував представник американської делегації.

Глава української делегації Рустам Умеров, керівник Ради національної безпеки і оборони, цю інформацію поки ніяк не коментував.

Про майбутній обмін полоненими напередодні ввечері говорив і президент України Володимир Зеленський.

Він також заявив, що позиція України "дуже ясна: війна має закінчитися по-справжньому":

"Росія має бути до цього готова. І партнери також мають бути готові забезпечити це в реальному плані своїми реальними гарантіями — гарантіями безпеки — і своїм реальним тиском на агресора. І це повинно відчуватися зараз — люди в Україні повинні відчувати, що ситуація дійсно рухається до миру, до припинення війни, а не до сценарію, за якого Росія використовує все у своїх інтересах і продовжує свої удари".

5 лютого в Саудівській Аравії проходить другий день переговорів між США, РФ і Україною. Предмет обговорення — військові та військово-політичні питання.

Як стало відомо вранці, Росія розширила список своїх вимог і тепер наполягає не тільки на повному виведенні ЗСУ з Донбасу, включно з неокупованими територіями, а й на визнанні їх міжнародним співтовариством за РФ.

