После долгой паузы состоялся обмен пленными: кого Украина вернула домой (фото, видео)

5 февраля состоялся обмен военнопленными между Украиной и РФ. Домой вернулись 157 украинских военнослужащих Вооруженных Сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы и гражданских лиц.

Об обмене пленными 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем официальном Telegram-канале. Президент отметил, что большинство возвращенных из плена были в российской неволе с 2022 года.

"Возвращаем наших домой — 157 украинцев. Воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Солдаты, сержанты и офицеры. И также с защитниками возвращаются гражданские", — рассказал Зеленский.

Он отметил, что обмен состоялся после длительной паузы, и Украина работает над тем, чтобы вернуть домой из плена РФ всех своих граждан.

"Спасибо всем, кто работает ради обменов, и всем, кто на фронте пополняет обменный фонд для Украины. Без решимости наших воинов такие обмены были бы невозможными, поэтому каждый результат наших подразделений — это то, что поддерживает и возможность возвращать украинцев домой из России", — сказал президент.

Обмен пленными 5 февраля: детали

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров опубликовал кадры с первыми каретами экстренной медицинской помощи с тяжело ранеными пленными украинскими военными, которые заехали на территорию Украины.

"Среди освобожденных — военные с ранениями", — отметил Умеров.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными уточнил, что из российской неволи освобождены 150 военных и 7 гражданских украинцев.

"Домой возвращаются военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Воздушных Сил, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы. Кроме солдат и сержантов удалось также освободить офицеров", — рассказали в штабе.

Освобожденные из плена бойцы защищали Украину в Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Сумской и Киевской областях. Большая часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя.

Также в Украину возвращается боец Нацгвардии, которого РФ взяла в плен во время захвата Чернобыльской АЭС.

По данным штаба, 139 из освобожденных 5 февраля украинцев были в плену России с 2022 года. Этот обмен особенный тем, что Украине удалось вернуть домой своих незаконно осужденных в РФ граждан.

Самому молодому освобожденному военнослужащему исполнилось 23 года — он попал в российскую неволю в возрасте 19 лет во время обороны Мариуполя и был приговорен оккупантами к "пожизненному заключению". Самому старшему освобожденному защитнику 63 года.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что в Украину возвращаются 18 защитников, которых в РФ осудили на длительные сроки заключения. Одному из освобожденных украинских военных вчера, 4 февраля, исполнилось 28 лет.

"В целом освобождении имеют сложное психологическое состояние, но они все невероятно счастливы быть дома. У некоторых фиксируется критически малый вес тела", — отметил омбудсмен.

Напомним, о том, что во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби договорились об обмене пленными, утром 5 февраля сообщал специальный представитель США Стив Уиткофф.

Также 4 февраля новый обмен пленными по итогам трехсторонних встреч Украины, США и РФ в Объединенных Арабских Эмиратах анонсировал президент Владимир Зеленский.

Последний предыдущий обмен пленными происходил в октябре 2025 года — тогда в Украину из российского плена вернулись 185 солдат.