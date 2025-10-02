Защищали Мариуполь, "Азовсталь" и ЧАЭС: в Украину из российского плена вернулись 185 солдат (фото)

Украина и Россия провели 2 октября новый обмен пленными в рамках стамбульских договоренностей. Домой из российского плена вернулись 185 украинских защитников.

Из указанного количества 183 военных — это рядовые и сержанты, еще двое – офицеры. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Домой вернулись военные Вооруженных Сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Со 185 защитниками также вернулись 20 гражданских украинцев.

Зеленский обещает всем им оказать необходимую поддержку. По его данным, военные были в Мариуполе, на заводе "Азовсталь" и защищали Чернобыльскую АЭС. Большинство были в плену еще с 2022 года и сейчас наконец вернулись домой.

С начала полномасштабного вторжения Украине удалось вернуть из российского плена более 7 тысяч украинцев.

"Мы должны вернуть всех. Ежедневно над этим работаем", — заключил президент Украины.

Обмен пленными сегодня — что известно о прибывших в Украину военных

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными уточнил, что это был 69-й обмен пленными между Украиной и РФ. Домой вернули служащих Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТРО, ДШВ, Национальной гвардии и ГПСУ.

Военнослужащие защищали Украину на Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Киевском, Сумском и Черниговском направлениях.

"Среди освобожденных сегодня — снова защитники Мариуполя и попавшие в плен нацгвардейцы, охранявшие ЧАЭС. Самому младшему защитнику исполнилось 26 лет, а самому старшему — 59 лет", — привели подробности в штабе.

Практически все освобожденные военные и гражданские украинцы пребывали в плену с 2022 года. Теперь они пройдут полное медицинское освидетельствование, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все предусмотренные государством выплаты.

Отметим, что ранее об обмене пленными в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 23 июля в Стамбуле, отчитывалось Министерство обороны России.

По данным министерства, российские военные и гражданские находятся в Беларуси, им оказывают психологическую и медицинскую помощь. В России их ждет лечение и реабилитация в медицинских учреждениях.

