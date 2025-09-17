Приехал работать, а попал на войну: бойцы 57-й ОМБр взяли в плен легкоатлета из Кении (видео)

Бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ взяли в плен 36-летнего легкоатлета из Кении по имени Эванс, в России ему предложили "поработать".

Кениец попал в плен на Волчанском направлении, а в РФ ему и еще троим кенийцам предложил поехать в качестве туристов его спортивный агент. Подробности рассказали бойцы 57-й ОМБр в Facebook.

Эванс провел две недели в России и уезал на полигон

В России он провел две недели, но за день до возврата в Кению сопровождавший группу человек спросил его об отношении к этой стране и желании остаться. Эванс признал, что не хотел бы возвращаться в Кению.

К этому моменту его виза закончилась, а человек сказал, что у него есть работа для него. Уже вечером подписав все документы на русском языке, кениец узнал, что будет "работать" военным.

"До подписей он взял мой паспорт и телефон. Пообещал вернуть вещи, далее пришли другие люди, попросили сесть в машину и меня везли около 7 часов. Вскоре я оказался в военном лагере", — рассказал он подробности.

Отказаться нельзя было, ведь россияне угрожали ему расстрелом. Эванс признал, что ранее никогда не служил в армии и не хотел быть военным. Однако оккупанты дали ему позывной "Иван".

Обучали его всего неделю, показав особенности обращения с автоматом. По словам кенийца, в его подразделении было несколько иностранцев. После обучения он сбежал по пути на первое боевое задание и двое суток бродил по лесам в районе Волчанска.

Теперь Эванс просит не менять его на оккупантов и уверен, что в России его убьют.

Напомним, издание The Wall Street Journal писало о тайном канале для обмена пленными между Украиной и Россией. Канал использовали с начала полномасштабного вторжения россиян.

Фокус также писал о гибели украинской журналистки Виктории Рощиной в российском плену 19 сентября 2023 года. С ней простились в Киеве 8 августа 2025 года.