Приїхав працювати, а попав на війну: бійці 57-ї ОМБр взяли в полон легкоатлета з Кенії (відео)

Бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ взяли в полон 36-річного легкоатлета з Кенії на ім'я Еванс, у Росії йому запропонували "попрацювати".

Кенієць потрапив у полон на Вовчанському напрямку, а в РФ йому і ще трьом кенійцям запропонував поїхати як туристам його спортивний агент. Подробиці розповіли бійці 57-ї ОМБр у Facebook.

Еванс провів два тижні в Росії і поїхав на полігон

У Росії він провів два тижні, але за день до повернення до Кенії чоловік, який супроводжував групу, запитав його про ставлення до цієї країни і бажання залишитися. Еванс визнав, що не хотів би повертатися до Кенії.

До цього моменту його віза закінчилася, а чоловік сказав, що в нього є робота для нього. Уже ввечері підписавши всі документи російською мовою, кенієць дізнався, що "працюватиме" військовим.

"До підписів він узяв мій паспорт і телефон. Пообіцяв повернути речі, далі прийшли інші люди, попросили сісти в машину і мене везли близько 7 годин. Незабаром я опинився у військовому таборі", — розповів він подробиці.

Відмовитися не можна було, адже росіяни погрожували йому розстрілом. Еванс визнав, що раніше ніколи не служив в армії і не хотів бути військовим. Однак окупанти дали йому позивний "Іван".

Навчали його всього тиждень, показавши особливості поводження з автоматом. За словами кенійця, у його підрозділі було кілька іноземців. Після навчання він утік дорогою на перше бойове завдання і дві доби блукав лісами в районі Вовчанська.

Тепер Еванс просить не міняти його на окупантів і впевнений, що в Росії його вб'ють.

