Феномен современной войны: Украина и РФ используют тайный канал для обмена пленными, — WSJ

Украина и РФ с начала полномасштабной войны используют тайный канал для обмена пленными. По нему постоянно идет обмен пленными военнослужащими, что является феноменом для современной войны.

О секретном канале пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на комментарии бригадного генерала Дмитрия Усова, заместителя главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины и секретаря Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, передает "РБК-Украина". Журналисты отметили, что России и Украине удалось обменяться более 10 000 пленными военными несмотря на сложность мирных переговоров.

По словам авторов материала, обмены пленными между Украиной и РФ стали самой большой волной в Европе со времен Второй мировой войны. В руки Дмитрия Усова в начале полномасштабного российского вторжения весной 2022 года попал телефон погибшего оккупанта. Украина тогда только что потеряла двух своих бойцов в боях к северо-западу от Киева. Бригадный генерал позвонил по одному из номеров в списке контактов и предложил обменять тела погибших. С тех пор, по словам журналистов, зародился тайный канал обмена.

Обмен пленными между Украиной и РФ: как был налажен процесс

Дмитрий Усов через два месяца после начала полномасштабной войны установил связь с генерал-лейтенантом Главного разведывательного управления Генерального штаба РФ Александром Зориным, и тогда был создан фундамент для регулярных обменов. Авторы материала отмечают, что Зорин до войны против Украины занимал ключевые должности в Ливии и Сирии и был "на голову выше" всех представителей страны-агрессора, с которыми Усов общался ранее.

Результатом первых переговоров стал вывод защитников Мариуполя с "Азовстали" — на тот момент на территории комбината оставались в осаде более 2 500 украинских военных.

Дальнейшие переговоры проводились при участии посредников из Турции, Катара и Саудовской Аравии, пишут журналисты со ссылкой на слова Усова. Освобожденные украинские бойцы время от времени передавали штабу списки пленных товарищей, чтобы ускорить обмен.

Работа по тайному каналу продолжалась даже в условиях опасной логистики, в частности после сбития российского самолета Ил-76, как утверждает Кремль, с украинскими пленными на борту. Иногда предлагались рискованные схемы, как обмены осужденных коллаборационистов или останки российских шпионов, умерших давно. Впрочем, по словам Усова, стороны "установили определенный уровень коммуникации" и канал обмена пленными продолжает функционировать.

Обмен пленными между РФ и Украиной — современный феномен

WSJ также приводит замечания военных историков о том, что постоянный обмен пленными во время активной фазы войны является крайне редким явлением. Советский Союз после Второй мировой удерживал пленных немцев до середины 1950-х годов, Соединенные Штаты Америки и Северный Вьетнам начали обмены только в 1973 году, а Иран и Ирак завершили обмениваться военными через десятилетия после окончания войны.

Обмен пленными: 14 августа вернули 84 украинца

Президент Украины Владимир Зеленский 14 августа сообщил об очередном обмене пленными с РФ, во время которого домой вернулись 84 военных и гражданских человека. Среди гражданских были и те, кого оккупанты удерживали с 2014, 2016 и 2017 годов, а среди военных — защитники Мариуполя. В Координационном штабе по вопросам обращения с пленными рассказали, что были освобождены 33 военных и 51 гражданский украинец, самому молодому из которых 26, а самому старшему — 74 года. Одного из освобожденных украинцев россияне лишили свободы в 2016 году в 18-летнем возрасте.

