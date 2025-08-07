Бил, унижал, не давал еду: прокуратура назвала россиянина, который пытал журналистку Рощину

Офис генерального прокурора продолжил расследование гибели журналистки Виктории Рощиной и обнаружил работника следственного изолятор в Таганроге, причастного к преступлениям против украинки. Фигуранту объявили подозрение и, если он попадет в суд, до окажется в колонии на 12 лет.

Россиянин, который пытал Рощину, это руководитель СИЗО №2 Таганрога Александр Штода, говорится в заявлении прокуратуры. Мужчина руководил учреждением именно в тот период, когда там удерживали украинку.

Выяснилось, что журналистка находилась в следственном изоляторе РФ почти год — с 30 декабря 2023 года по 8 сентября 2024 года. Рощиной предложили сотрудничать с администрацией СИЗО, но она отказалась, говорится в заявлении офиса прокурора. Видя сопротивление украинки, Штода организовал репрессивные меры: к ней не пускали врачей, плохо кормили, били, унижали, применяли психологическое и физическое насилие.

"В результате такого обращения состояние Виктории Рощиной значительно ухудшилось. Она потеряла значительный вес, а также фактически потеряла возможность самостоятельно передвигаться", — отметила прокуратура.

Кроме того, руководитель СИЗО №2 скрывал, что украинка содержится в изоляторе, который ему подчиняется. Учреждение получало запросы относительно того, находится ли там Рощина, но Штода их игнорировал и даже прятал журналистку во время проверок, подчеркнули в ОГПУ.

Россиянину, причастному к пыткам журналистки, объявили подозрение по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Если Штода окажется в руках украинского суда, то может получить приговор — до 12 лет тюрьмы.

На видео, опубликованном прокуратурой, видим лицо руководителя СИЗО №2 Таганрога, который пытал журналистку Рощину.

Смерть Рощиной — руководитель СИЗО №2 Александр Штода Фото: Скриншот

Смерть Рощиной — детали

Отметим, Фокус писал о смерти Рощиной, о которой стало известно в апреле 2025 года. Об этом сообщили украинские правоохранители. Выяснилось, что во время одного из обменов пленными, который состоялся в феврале 2025 года, россияне вернули ее тело. При этом тело имело бирку с мужским именем, поэтому прошло некоторое время для установления личности. Судебные эксперты осмотрели погибшую и обнаружили следы избиения, голода, пыток. Кроме того, россияне удалили из тела внутренние органы: эксперты объяснили, что это делается с целью скрыть следы преступления.

Виктория Рощина — украинская журналистка, которая исчезла во время боевых действий в марте 2022 года. Поступала информация, что россияне задержали ее в Бердянске, затем доставили в оккупированный Энергодар. Впоследствии Рощина исчезла, а информация о местонахождении была неизвестна, хотя Украина посылала соответствующие запросы в РФ.

