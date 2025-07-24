Смерть в российском плену: на теле Виктории Рощиной нашли новые следы пыток

У погибшей в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной найдены ряд новых телесных повреждений, о которых раньше не сообщалось.

Related video

В частности, у нее обнаружена травма шеи, переломы костей, кровоизлияния в мягкие ткани височного участка, правого плеча и голеней, ссадины левой стопы, пишет LIGA.net со ссылкой на ответ по запросу в Офис генпрокурора.

Эти травмы выявили специалисты Главного бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения 9 июля.

Предварительная экспертиза зафиксировала кровоизлияния на разных частях тела и сломанное ребро.

Несмотря на новые факты, установить причину смерти девушки пока что не удалось.

По словам начальницы управления информационной политики и коммуникаций Офиса генпрокурора Марьяны Гаевской-Ковбасюк, тело было передано в Украину в состоянии "глубокой заморозки с признаками мумификации и гниения".

"На момент проведения экспертизы тело Рощиной находится в состоянии выраженных трупных изменений с нарушением структуры тканей, что не позволяет установить причину смерти и увязать ее с телесными повреждениями", – объяснила она.

Ранее французские эксперты отобрали биологические образцы из тела Виктории, однако результатов исследование еще нет. В Украине же продолжается проведение судебной медико-криминалистической экспертизы.

Как сообщает издание, в рамках дела по факту незаконного содержания и убийства на территории РФ Виктории Рощиной Нацполиция провела ряд допросов среди свидетелей об обстоятельствах пребывания Рощиной в местах заключения в России, в том числе в следственном изоляторе №2 города Таганрог Ростовской области и СИЗО №3 города Кизел Пермского края.

Сейчас следователи устанавливают круг лиц, причастных к пыткам и убийствам. Им грозит пожизненное заключение по статье "жестокое обращение с гражданскими, повлекшее гибель человека".

Исчезновение и смерть Виктории Рощиной

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории на востоке Украины. Позже СБУ, а затем и россияне подтвердили, что она попала в плен. Ранее журналистка уже попадала в плен, но была освобождена.

Последний раз Викторию Рощину видели 8 сентября 2024, когда ее вывели из камеры. По официальной версии Минобороны РФ, она скончалась 19 сентября 2024-го.

10 декабря 2024 года Координационный штаб по обращению с военнопленными подтвердил смерть 27-летней журналистки в России.

24 апреля 2025 стало известно, что тело журналистки вернули в Украину с многочисленными следами пыток на теле.

В свою очередь расследователи Forbidden Stories сообщали, что ее труп передали в феврале, во время обмена тел 757 погибших защитников. Тело под номером 757 было обозначено в документах российской стороны как "неустановленное лицо мужского пола" и содержало необъяснимую отметку: СПАС.

Следственная группа рассказала, что тело журналистки привезли в Украину с признаками вскрытия, которое производили на территории РФ. Осмотр показал, что некоторые внутренние органы отсутствовали. В частности, головной мозг, глазные яблоки, а также часть трахеи.

Международный эксперт-патологоанатом, к которому обратились авторы Viktoriia Project, считает, что отсутствие этих органов могло скрыть тот факт, что смерть наступила в результате удушения. Такое сокрытие причины смерти может квалифицироваться как военное преступление.

Ранее Фокус писал, что бывшие пленные рассказали о месте, где держали Рощину перед смертью.

Мы также рассказывали, что Виктория была в списках на обмен, но не дожила до него. 15 мая 2025 года Верховная Рада проголосовала за присвоение ей звания Героя Украины.