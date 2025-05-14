Рада проголосовала за присвоение журналистке Виктории Рощиной звания Героя Украины

Народные депутаты Украины предлагают посмертно присвоить звание Героя Украины журналистке Виктории Рощиной.

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За направление соответствующего запроса к президенту Украины Владимиру Зеленскому проголосовало 246 нардепов.

Отмечается, что запрос инициирован 26 народными депутатами.

Стоит добавить, что после поступления обращения в Офис президента оно передается на рассмотрение в соответствующие подразделения, в частности в Комиссию государственных наград и геральдики. Комиссия изучает биографию лица, описание его подвига или заслуг, свидетельства очевидцев, наградные письма и вообще проводит тщательную проверку и оценку представленных фактов на соответствие критериям присвоения звания Героя Украины. По результатам рассмотрения Комиссия готовит заключение и представление президенту Украины о присвоении (или отказе в присвоении) звания Героя Украины.

Президент Украины рассматривает представление Комиссии и принимает окончательное решение. Это решение оформляется указом президента Украины о присвоении звания Героя Украины. Документ публикуется на официальном сайте президента Украины и в официальных печатных изданиях, а награда передается членам семьи.

Что известно о Виктории Рощину

Журналистка работала на "Украинском радио", "UA:Перший", hromadske, в "Украинской правде", "Новости Донбасса", "Цензор.нет" и "Радио Свобода". В 2022-м она получила награду Международного женского медийного фонда "За мужество в журналистике".

В июле 2023-го женщина уехала на оккупированные территории на востоке Украины через Россию. Она вышла на связь с родными 3 августа и сообщила, что прошла несколько проверок, но не сказала, где именно находится. Больше связи с журналисткой не было.

Впоследствии родные Виктории Рощиной подали заявление о ее исчезновении. Дело об исчезновении было официально зарегистрировано в СБУ, Министерстве реинтеграции и в Офисе омбудсмена 21 сентября 2023 года.

В октябре 2024 года стало известно, что Виктория Рощина умерла в российском плену. Она была в списках на обмен и вскоре должна была вернуться домой. В связи с информацией о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной в РФ уголовное производство, открытое по факту ее исчезновения, было доквалифицировано. По обновленной версии, дело было квалифицировано как военное преступление, соединенное с умышленным убийством.

В марте стало известно, что журналистку в российском плену жестоко пытали. Вернули тело Виктории Рощиной в конце февраля 2025 года с признаками пыток, без нескольких внутренних органов, в частности частей мозга, трахеи и глаз.