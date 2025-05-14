Рада проголосувала за надання журналістці Вікторії Рощиній звання Героя України

Народні депутати України пропонують посмертно надати звання Героя України журналістці Вікторії Рощиній.

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За направлення відповідного запиту до президента України Володимира Зеленського проголосувало 246 нардепів.

Зазначається, що запит ініційовано 26 народними депутатами.

Варто додати, що після надходження звернення до Офісу президента воно передається на розгляд до відповідних підрозділів, зокрема до Комісії державних нагород та геральдики. Комісія вивчає біографію особи, опис її подвигу чи заслуг, свідчення очевидців, нагородні листи й загалом проводить ретельну перевірку та оцінку представлених фактів на відповідність критеріям присвоєння звання Героя України. За результатами розгляду Комісія готує висновок та подання президенту України щодо присвоєння (або відмови у присвоєнні) звання Героя України.

Президент України розглядає подання Комісії та приймає остаточне рішення. Це рішення оформлюється указом президента України про присвоєння звання Героя України. Документ публікується на офіційному сайті президента України та в офіційних друкованих виданнях, а нагорода передається членам сім'ї.

Що відомо про Вікторію Рощину

Журналістка працювала на "Українському радіо", "UA:Перший", hromadske, в "Українській правді", "Новости Донбасса", "Цензор.нет" та "Радіо Свобода". У 2022-му вона отримала нагороду Міжнародного жіночого медійного фонду "За мужність у журналістиці".

У липні 2023-го жінка поїхала на окуповані території на сході України через Росію. Вона вийшла на зв'язок з рідними 3 серпня і повідомила, що пройшла кілька перевірок, але не сказала, де саме перебуває. Більше зв’язку з журналісткою не було.

Згодом рідні Вікторії Рощиної подали заяву про її зникнення. Справа про зникнення була офіційно зареєстрована в СБУ, Міністерстві реінтеграції та в Офісі омбудсмена 21 вересня 2023 року.

В жовтні 2024 року стало відомо, що Вікторія Рощина померла у російському полоні. Вона була у списках на обмін і невдовзі мала повернутися додому. У звʼязку з інформацією про смерть української журналістки Вікторії Рощиної у РФ кримінальне провадження, відкрите за фактом її зникнення, було докваліфіковано. За оновленою версією, справу було кваліфіковано як воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством.

В березні стало відомо, що журналістку у російському полоні жорстоко катували. Повернули тіло Вікторії Рощиної наприкінці лютого 2025 року з ознаками катувань, без кількох внутрішніх органів, зокрема частин мозку, трахеї та очей.