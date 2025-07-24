Смерть у російському полоні: на тілі Вікторії Рощиної знайшли нові сліди тортур

У загиблої в російському полоні української журналістки Вікторії Рощиної знайдено низку нових тілесних ушкоджень, про які раніше не повідомлялося.

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Зокрема, у неї виявлено травму шиї, переломи кісток, крововиливи в м'які тканини скроневої ділянки, правого плеча і гомілок, садна лівої стопи, пише LIGA.net із посиланням на відповідь на запит до Офісу генпрокурора.

Ці травми виявили фахівці Головного бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров'я 9 липня.

Попередня експертиза зафіксувала крововиливи на різних частинах тіла та зламане ребро.

Попри нові факти, встановити причину смерті дівчини поки що не вдалося.

За словами начальниці управління інформаційної політики та комунікацій Офісу генпрокурора Мар'яни Гаєвської-Ковбасюк, тіло передали в Україну в стані "глибокого заморожування з ознаками муміфікації та гниття".

"На момент проведення експертизи тіло Рощиної перебуває у стані виражених трупних змін із порушенням структури тканин, що не дає змоги встановити причину смерті та пов'язати її з тілесними ушкодженнями", — пояснила вона.

Раніше французькі експерти відібрали біологічні зразки з тіла Вікторії, однак результатів дослідження ще немає. В Україні ж триває проведення судової медико-криміналістичної експертизи.

Як повідомляє видання, у межах справи за фактом незаконного утримання та вбивства на території РФ Вікторії Рощиної Нацполіція провела низку допитів серед свідків щодо обставин перебування Рощиної в місцях ув'язнення в Росії, зокрема в слідчому ізоляторі №2 міста Таганрог Ростовської області та СІЗО №3 міста Кизел Пермського краю.

Наразі слідчі встановлюють коло осіб, причетних до катувань і вбивств. Їм загрожує довічне ув'язнення за статтею "жорстоке поводження з цивільними, що спричинило загибель людини".

Зникнення і смерть Вікторії Рощиної

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території на сході України. Пізніше СБУ, а потім і росіяни підтвердили, що вона потрапила в полон. Раніше журналістка вже потрапляла в полон, але була звільнена.

Востаннє Вікторію Рощину бачили 8 вересня 2024 року, коли її вивели з камери. За офіційною версією Міноборони РФ, вона померла 19 вересня 2024-го.

10 грудня 2024 року Координаційний штаб із поводження з військовополоненими підтвердив смерть 27-річної журналістки в Росії.

24 квітня 2025 року стало відомо, що тіло журналістки повернули в Україну з численними слідами тортур на тілі.

Зі свого боку розслідувачі Forbidden Stories повідомляли, що її труп передали в лютому, під час обміну тіл 757 загиблих захисників. Тіло під номером 757 було позначено в документах російської сторони як "невстановлена особа чоловічої статі" і містило незрозумілу позначку: СПАС.

Слідча група розповіла, що тіло журналістки привезли в Україну з ознаками розтину, який проводили на території РФ. Огляд показав, що деякі внутрішні органи були відсутні. Зокрема, головний мозок, очні яблука, а також частина трахеї.

Міжнародний експерт-патологоанатом, до якого звернулися автори Viktoriia Project, вважає, що відсутність цих органів могла приховати той факт, що смерть настала внаслідок удушення. Таке приховування причини смерті може кваліфікуватися як воєнний злочин.

Раніше Фокус писав, що колишні полонені розповіли про місце, де тримали Рощину перед смертю.

Ми також розповідали, що Вікторія була у списках на обмін, але не дожила до нього. 15 травня 2025 року Верховна Рада проголосувала за присвоєння їй звання Героя України.