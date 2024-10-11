Смерть журналистки в российском плену: Минобороны РФ раскрыло дату трагедии

В Минобороны РФ заявили, что тело Рощиной вернут "украинской стороне в рамках обмена телами задержанных". Обстоятельства и причины смерти не сообщаются.

Related video

Министерство обороны РФ сообщило о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной в российском плену. Об этом пишет издание Ґрати.

Отмечается, что ведомство страны-агрессора ответило на письмо отца Владимира Рощина о статусе дочки. Так, мужчина отправил его еще 28 августа 2024 года. Ответ пришел по электронной почте только 2 октября. В нем говорится, что девушка умерла 19 сентября.

Важно

ВС РФ казнили четырех бойцов ВСУ в Волчанске: детали от прокуратуры

В Минобороны РФ заявили, что тело Рощиной вернут "украинской стороне в рамках обмена телами задержанных". Обстоятельства и причины смерти не сообщаются.

"Мы провели внутреннее расследование, и к сожалению, информация о смерти Виктории подтверждена", — заявил руководитель прессслужбы Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко в эфире телемарафона.

Он отметил, что обстоятельства смерти пока неизвестны. В то же время, украинской стороне известно, что Рощину переводили из заключения в Таганроге в Москву. По его словам, это был этап подготовки к освобождению.

Реакция омбудсмена Украины

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина получила официальное документальное подтверждение от российской стороны о смерти Рощиной.

"В очередной раз в российской неволе погибает человек, пребывание которого в застенках РФ было подтверждено МККК! Почему молодая женщина умерла, находясь в российской неволе, — неизвестно", — написал Лубинец.

Он заявил, что уже сообщил в ООН и МКК, чтобы они зафиксировали факт смерти гражданского лица, которое незаконно удерживала Россия.

"Незаконные задержания и похищения журналистов — оружие РФ против свободы слова! Россия в очередной раз нарушила Женевские конвенции и международное гуманитарное право. Международное сообщество должно давить на Россию, чтобы все виновные в преступлениях были привлечены к ответственности!" – написал Лубинец.

Ранее Фокус писал, что 10 октября появилась информация о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной. Она находилась в списках на обмен и должна была скоро вернуться домой. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными добивался, чтобы Россия передала незаконно удерживаемую гражданку Украине.