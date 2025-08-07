Бив, принижував, не давав їжу: прокуратура назвала росіянина, який катував журналістку Рощину

Офіс генерального прокурора продовжив розслідування загибелі журналістки Вікторії Рощиної та виявив працівника слідчого ізолятор у Таганрозі, причетного до злочинів проти українки. Фігуранту оголосили підозру і, якщо він потрапить до суду, до опиниться в колонії на 12 років.

Росіянин, який катував Рощину, це керівник СІЗО №2 Таганрога Олександр Штода, ідеться у заяві прокуратури. Чоловік керував установою саме у той період, коли там утримували українку.

З'ясувалось, що журналістка перебувала у слідчому ізоляторі РФ майже рік — з 30 грудня 2023 року по 8 вересня 2024 року. Рощиній запропонували співпрацювати з адміністрацією СІЗО, але вона відмовилась, ідеться у заяві офісу прокурора. Бачачи спротив українки, Штода організував репресивні заходи: до неї не пускали лікарів, погано годували, били, принижували, чинили психологічне та фізичне насильство.

"Внаслідок такого поводження стан Вікторії Рощиної значно погіршився. Вона втратила значну вагу, а також фактично втратила можливість самостійно пересуватися", — наголосила прокуратура.

Крім того, керівник СІЗО №2 приховував, що українка утримується в ізолятор, який йому підпорядковується. Установа отримувала запити щодо того, чи перебуває там Рощина, але Штода їх ігнорував і навіть ховав журналістку під час перевірок, наголосили в ОГПУ.

Росіянину, причетного до катування журналістки, оголосили підозру за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Якщо Штода опиниться в руках українського суду, то може отримати вирок — до 12 років тюрми.

На відео, опублікованому прокуратурою, бачимо обличчя керівника СІЗО №2 Таганрога, який катував журналістку Рощину.

Смерть Рощиної — деталі

Зазначимо, Фокус писав про смерть Рощиної, про яку стало відомо у квітні 2025 року. Про це повідомили українські правоохоронці. З'ясувалось, що під час одного з обмінів полоненими, який відбувся у лютому 2025 року, росіяни повернули її тіло. При цьому тіло мало бірку з чоловічим іменем, тому пройшов певний час для встановлення особи. Судові експерти оглянули загиблу та виявили сліди побиття, голоду, катувань. Крім того, росіяни видалили з тіла внутрішні органи: експерти пояснили, що це робиться з метою приховати сліди злочину.

Вікторія Рощина — українська журналістка, яка зникла під час бойових дій у березні 2022 року. Надходила інформація, що росіяни затримали її Бердянську, потім доправили в окупований Енергодар. Згодом Рощина зникла, а інформація про місцеперебування була невідома, хоч Україна надсилала відповідні запити у РФ.

Нагадуємо, 19 червня українець, який повернувся з полону, розповів про те, як росіяни приховують свої злочини від перевіряльників Червоного Хреста.