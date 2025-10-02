Захищали Маріуполь, "Азовсталь" і ЧАЕС: в Україну з російського полону повернулися 185 солдатів (фото)

Україна і Росія провели 2 жовтня новий обмін полоненими в рамках стамбульських домовленостей. Додому з російського полону повернулися 185 українських захисників.

Із зазначеної кількості 183 військових — це рядові та сержанти, ще двоє — офіцери. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Додому повернулися військові Збройних Сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Зі 185 захисниками також повернулися 20 цивільних українців.

Зеленський обіцяє всім їм надати необхідну підтримку. За його даними, військові були в Маріуполі, на заводі "Азовсталь" і захищали Чорнобильську АЕС. Більшість були в полоні ще з 2022 року і зараз нарешті повернулися додому.

Від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути з російського полону понад 7 тисяч українців.

"Ми повинні повернути всіх. Щодня над цим працюємо", — підсумував президент України.

Обмін полоненими сьогодні — що відомо про військових, які прибули в Україну

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив, що це був 69-й обмін полоненими між Україною та РФ. Додому повернули службовців Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТРО, ДШВ, Національної гвардії та ДПСУ.

Військовослужбовці захищали Україну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Сумському та Чернігівському напрямках.

"Серед звільнених сьогодні — знову захисники Маріуполя і нацгвардійці, які потрапили в полон і охороняли ЧАЕС. Наймолодшому захиснику виповнилося 26 років, а найстаршому — 59 років", — навели подробиці в штабі.

Практично всі звільнені військові та цивільні українці перебували в полоні з 2022 року. Тепер вони пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також усі передбачені державою виплати.

Зазначимо, що раніше про обмін полоненими відповідно до російсько-українських домовленостей, досягнутих 23 липня в Стамбулі, звітувало Міністерство оборони Росії.

За даними міністерства, російські військові та цивільні перебувають у Білорусі, їм надають психологічну та медичну допомогу. У Росії на них чекає лікування і реабілітація в медичних установах.

