"Повезло парню": защитник "Азовстали" провел три года в плену с пулей в сердце (видео)

Защитника Мариуполя захватили в плен раненым, но за три года россияне не провели ему операцию, чтобы достать из сердца пулю. Украинский врач Борис Тодуров отметил, что украинцу повезло выжить, а теперь угроза в прошлом.

"Находилась в сердце нашего парня, который три года провел в плену. Защищал вместе с азовцами "Азовсталь". Раненого взяли в плен во время атаки на Мариуполь", — заявил директор Института сердца МОЗ Украины Борис Тодуров, демонстрируя пулю прямо в операционной.

Фокус предупреждает, что на видео присутствуют кадры из операционной

Его пациент провел в российском плену три года, и все это время жил с пулей в сердце. Два месяца украинец вернулся из неволи в рамках обмена пленными.

"И три года он был с этой пулей, прожил. К счастью, она ничего не повредила. Сейчас мы ее удалили. Повезло парню. Думаю, что проживет долгую и счастливую жизнь", — подчеркнул врач.

Медики также показали, как до операции билось сердце пациента с пулей внутри. Имя защитника "Азовстали", который прожил три года с пулей в сердце, пока неизвестно.

"Люди — титаны. Непобедимые", — подписал видео Тодуров.

Напомним, в 2022 году в Киеве уже проводили похожую операцию. Тогда пулю достали из сердца 20-летнего военного Владимира Гордиенко. Молодой человек сбежал из российского плена после пыток и два дня возвращался к своим, несмотря на пулю в сердце.

10 июля стало известно, что военнослужащий ВСУ Анатолий Осуховский с позывным "Лондон" рассказал, как лежал под дулом автомата и готовился к расстрелу. После допроса и казни нескольких пленных россияне планировали следующие атаки, а украинцу удалось бежать. Вернувшись к своим, он предупредил об опасности, которую готовил враг.