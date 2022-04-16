Уникальная операция: в Киеве врачи достали пулю из сердца воина, не останавливая его (фото)

20-летний Владимир Гордиенко получил ранение во время побега из российского плена, а потом еще два дня пробирался к своим.

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В киевской больнице "Феофания" хирурги извлекли пулю из сердца раненного украинского воина Владимира Гордиенко. Об этом в Facebook сообщило Министерство здравоохранения.

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20-летний украинский военнослужащий Владимир Гордиенко попал в плен к российским военным, подвергался пыткам, однако сумел сбежать вместе с товарищем. В результате обстрела автомобиля парень получил ранение, а потом два дня шел к своим с пулей в сердце и пневмогемотораксом — скоплением газа и крови в плевральной полости.

Как сообщает Минздрав, первую помощь Владимиру Гордиенко оказали в городе Малин Житомирской области, после чего перевезли в областную больницу. Во время обследования медики обнаружили в сердце пациента посторонний предмет, поэтому доставили в Центр инновационной кардиохирургии на базе больницы "Феофания" в Киеве.

[ + – ] Снимок сердца Владимира Гордиенко, сделанный в "Феофании" Фото: Минздрав

Киевские хирурги обнаружили обломок пули в стенке левого желудочка, еще полтора миллиметра — и он оказался бы в полости органа, что грозило сквозным отверстием, инсультом или потерей конечности. Они провели уникальную операцию длительностью 5 часов, не останавливая сердце — его непрерывную работу обеспечили специальные стабилизаторы.

[ + – ] Фрагмент пули, извлеченный из сердца Владимира Гордиенко Фото: Минздрав

Через несколько часов после хирургического вмешательства Владимир Гордиенко смог говорить, а на следующий день — ходить. Врачи уже выписали раненного из больницы, хотя и поддерживают с ним постоянную связь.

Минздрав поблагодарил всех медиков, которые приняли участие в сложной операции на сердце: и.о. руководителя Центра инновационной кардиохирургии Евгения Пристая, кардиохирургов Игоря Мартыщенко и Петра Семенова, анестезиологов Владимира Сусского, Виталия Зитынюка, Максима Павловского и Кирилла Хижняка.

[ + – ] Медики "Феофании", участвовавшие в операции Фото: Facebook [ + – ] Медики "Феофании", участвовавшие в операции

Ранее хирург Александр Рыженко рассказал Фокусу, как медики работают в осажденном Чернигове. Раненных и больных пришлось лечить в тяжелых условиях при отстутствии света, воды и связи.

Писали также, что в марте украинского журналиста Андрея Цаплиенко ранили под Черниговом. Корреспондент канала "1+1" освещал эвакуацию мирных жителей, когда колонна попала под обстрел.