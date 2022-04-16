Унікальна операція: у Києві лікарі дістали кулю із серця воїна, не зупиняючи його (фото)
20-річний Володимир Гордієнко отримав поранення під час втечі з російського полону, а потім ще два дні пробирався до своїх.
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У київській лікарні "Феофанія" хірурги вийняли кулю із серця пораненого українського воїна Володимира Гордієнка. Про це у Facebook повідомило Міністерство охорони здоров'я.
20-річний український військовослужбовець Володимир Гордієнко потрапив у полон до російських військових, витримав тортури і зумів втекти разом із товаришем. Внаслідок обстрілу автомобіля хлопець отримав поранення, а потім два дні йшов до своїх із кулею в серці та пневмогемотораксом — скупченням газу та крові у плевральній порожнині.
Як повідомляє МОЗ, першу допомогу Володимиру Гордієнку надали у місті Малин Житомирської області, після чого перевезли до обласної лікарні. Під час обстеження медики виявили у серці пацієнта сторонній предмет, тому доставили до Центру інноваційної кардіохірургії на базі лікарні "Феофанія" у Києві.
Київські хірурги виявили уламок кулі в стінці лівого шлуночка, ще півтора міліметра — і він опинився б у порожнині органу, що загрожувало наскрізним отвором, інсультом або втратою кінцівки. Вони провели унікальну операцію тривалістю 5 годин, не зупиняючи серце – його безперервну роботу забезпечили спеціальні стабілізатори.
За кілька годин після хірургічного втручання Володимир Гордієнко зміг говорити, а наступного дня — ходити. Лікарі вже виписали пораненого з лікарні, хоч і підтримують із ним постійний зв'язок.
МОЗ подякував усім медикам, які взяли участь у складній операції на серці: в.о. керівника Центру інноваційної кардіохірургії Євгена Приста, кардіохірургів Ігоря Мартищенка та Петра Семенова, анестезіологів Володимира Суського, Віталія Зитинюка, Максима Павловського та Кирила Хижняка.
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