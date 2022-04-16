Унікальна операція: у Києві лікарі дістали кулю із серця воїна, не зупиняючи його (фото)

20-річний Володимир Гордієнко отримав поранення під час втечі з російського полону, а потім ще два дні пробирався до своїх.

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У київській лікарні "Феофанія" хірурги вийняли кулю із серця пораненого українського воїна Володимира Гордієнка. Про це у Facebook повідомило Міністерство охорони здоров'я.

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20-річний український військовослужбовець Володимир Гордієнко потрапив у полон до російських військових, витримав тортури і зумів втекти разом із товаришем. Внаслідок обстрілу автомобіля хлопець отримав поранення, а потім два дні йшов до своїх із кулею в серці та пневмогемотораксом — скупченням газу та крові у плевральній порожнині.

Як повідомляє МОЗ, першу допомогу Володимиру Гордієнку надали у місті Малин Житомирської області, після чого перевезли до обласної лікарні. Під час обстеження медики виявили у серці пацієнта сторонній предмет, тому доставили до Центру інноваційної кардіохірургії на базі лікарні "Феофанія" у Києві.

[ + – ] Знімок серця Володимира Гордієнка, зроблений у "Феофанії" Фото: Минздрав

Київські хірурги виявили уламок кулі в стінці лівого шлуночка, ще півтора міліметра — і він опинився б у порожнині органу, що загрожувало наскрізним отвором, інсультом або втратою кінцівки. Вони провели унікальну операцію тривалістю 5 годин, не зупиняючи серце – його безперервну роботу забезпечили спеціальні стабілізатори.

[ + – ] Фрагмент кулі, витягнутий із серця Володимира Гордієнка Фото: Минздрав

За кілька годин після хірургічного втручання Володимир Гордієнко зміг говорити, а наступного дня — ходити. Лікарі вже виписали пораненого з лікарні, хоч і підтримують із ним постійний зв'язок.

МОЗ подякував усім медикам, які взяли участь у складній операції на серці: в.о. керівника Центру інноваційної кардіохірургії Євгена Приста, кардіохірургів Ігоря Мартищенка та Петра Семенова, анестезіологів Володимира Суського, Віталія Зитинюка, Максима Павловського та Кирила Хижняка.

[ + – ] Медики "Феофанії", які брали участь в операції Фото: Facebook [ + – ] Медики "Феофанії", які брали участь в операції

Раніше хірург Олександр Риженко розповів Фокусу, як медики працюють в обложеному Чернігові. Поранених та хворих довелося лікувати у важких умовах за відсутності світла, води та зв'язку.

Писали також, що у березні українського журналіста Андрія Цаплієнка поранили під Черніговом. Кореспондент каналу "1+1" висвітлював евакуацію мирних жителів, коли колона потрапила під обстріл.