"Дострибався": журналіста Цаплієнка поранили під Черніговом (фото)

Кореспондент фіксував евакуацію мирних жителів у Чернігівській області з колегами з турецького каналу TRT World. Колону обстріляли з РСЗВ "Смерч", артилерії калібром 122 мм, міномета та танка.

Український військовий кореспондент телеканалу "1+1" Андрій Цаплієнко отримав осколкове поранення. Про це він написав у Facebook.

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"Дострибався. Маю невеличке осколкове (поранення). Лікар пообіцяв, що до перемоги заживе", — повідомив журналіст.

Цаплієнко не уточнив, де і як саме його поранило.

Медіахолдинг "1+1 media" пізніше за словами Цаплієнка розкрив подробиці події. Увечері, 25 березня, він виконував у Чернігівській області редакційне завдання та фіксував проведення гуманітарного коридору для евакуації мирних мешканців у безпечну зону.

Окупанти близько 16:50 обстріляли з артилерії евакуаційну колону, в ній перебували іноземні журналісти турецького каналу TRT World та Андрій Цаплієнко. Наслідки ворожого обстрілу досі уточнюють.

"Там перебувало багато цивільних людей та автомобілів, які чекали дозволу, щоб переправитися до Чернігова або забрати своїх рідних звідти. Після того, як безпілотник зафіксував скупчення людей, через 15 хвилин почався обстріл. Спочатку почали стріляти зі "Смерчу", потім з артилерії калібром 122 мм, далі приєднався міномет і на фінальному етапі — танк", — розповідає Андрій Цаплієнко.

Обстріл тривав не менш як півтори години. Колеги Цаплієнка — досвідчені військові журналісти — були шоковані, вони вперше потрапили під такий потужний артобстріл.

"Вони шоковані жорстокістю російських військових у ставленні до мирного населення. Зараз я знаходжуся під крапельницею в надійних руках. Лікарі сказали, що рана на 5 балів. Це означає, що все буде нормально і мені дуже пощастило", — каже журналіст.

Зазначимо, що внаслідок бойових дій в Україні проти російської армії кілька журналістів загинули. 23 березня журналістка російського видання The Insider Оксана Бауліна потрапила під ракетний обстріл у Подільському районі Києва та не вижила.

У районі Ірпеня 15 березня загинули 55-річний оператор Fox News, громадянин Ірландії, П'єр Закржевський та українська журналістка Олександра Кувшинова. Закржевський помер у лікарні від отриманих поранень. Цього ж дня під час обстрілу поранення отримав інший кореспондент агентства Fox News Бенджамін Холл. Він вижив, але лікарі ампутували йому частину гомілки.

В Ірпені 13 березня загинув 51-річний кореспондент видання The New York Times Брент Рено. Він отримав смертельне поранення — куля пройшла на виліт через око.