"Допрыгался": журналиста Цаплиенко ранили под Черниговом (фото)

Корреспондент фиксировал эвакуацию мирных жителей в Черниговской области с коллегами из турецкого канала TRT World. Колонну обстреляли из РСЗО "Смерч", артиллерии калибром 122 мм, миномета и танка.

Украинский военный корреспондент телеканала "1+1" Андрей Цаплиенко получил осколочное ранение. Об этом он написал в Facebook.

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"Допрыгался. Имею небольшое осколочное (ранение). Врач пообещал, что до победы заживет", – cообщил журналист.

Цаплиенко не уточнил, где и как именно его ранило.

Медиахолдинг "1+1 media" позже со слов Цаплиенко раскрыл подробности произошедшего. Вечером 25 марта он выполнял в Черниговской области редакционное задание и фиксировал проведение гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей в безопасную зону.

Оккупанты около 16:50 обстреляли из артиллерии эвакуационную колонну, в ней находились иностранные журналисты турецкого канала TRT World и Андрей Цаплиенко. Последствия вражеского обстрела до сих пор уточняют.

"Там находились многие гражданские люди и автомобили, которые ждали разрешения, чтобы переправиться в Чернигов или забрать своих родных оттуда. После того, как беспилотник зафиксировал скопление людей, через 15 минут начался обстрел. Сначала начали стрелять из "Смерча", затем из артиллерии калибром 122 мм, далее подключился миномет и на финальном этапе — танк", – рассказывает Андрей Цаплиенко.

Обстрел длился не менее полутора часов. Коллеги Цаплиенко — опытные военные журналисты – были шокированы, они первый раз попали под такой мощный артобстрел.

"Они шокированы жестокостью российских военных по отношению к мирному населению. Сейчас я нахожусь под капельницей в надежных руках. Врачи сказали, что рана на 5 баллов. Это значит, что все будет нормально и мне очень повезло", – говорит журналист.

Отметим, что в результате боевых действий в Украине против российской армии несколько журналистов погибли. 23 марта журналистка российского издания The Insider Оксана Баулина попала под ракетный обстрел в Подольском районе Киева и не выжила.

В районе Ирпеня 15 марта погибли 55-летний оператор Fox News, гражданин Ирландии, Пьер Закржевский и украинская журналистка Александра Кувшинова. Закржевский умер в больнице от полученных ранений. В этот же день в ходе обстрела повреждения получил другой корреспондент агентства Fox News Бенджамин Холл. Он выжил, но врачи ампутировали ему часть голени.

В Ирпене 13 марта погиб 51-летний корреспондент издания The New York Times Брент Рэнауд. Он получил смертельное ранение – пуля прошла на вылет через глаз.