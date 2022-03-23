В Киеве в результате обстрела погибла российская журналистка Оксана Баулина

Корреспондент издания The Insider, по данным редакции, попала под ракетный удар, когда освещала последствия прошлого обстрела Подольского района Киева

В Киеве в результате ракетного обстрела погибла журналистка российского издания The Insider Оксана Баулина. Эту информацию подтвердила редакция росСМИ.

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Сообщается, что Оксана Баулина погибла при выполнении редакционного задания — журналистка освещала подробности обстрела российскими военными Подольского района Киева.

Как отмечают в редакции The Insider, корреспондент попала под новый ракетный удар на месте съемки репортажа. Вместе с Оксаной Баулиной погиб еще один гражданский, двое сопровождавших ее человек получили ранения и были госпитализированы.

"До прихода в The Insider Оксана работала в "Фонде борьбы с коррупцией". После внесения организации в список экстремистских она вынуждена была уехать из России. В качестве корреспондента Оксана поехала в Украину, где успела сделать несколько репортажей из Львова и Киева", — рассказывают ее коллеги по изданию.

Редакция The Insider выразила глубокие соболезнования родным погибшей в Киеве Оксаны Баулиной. Российское издание также заверило, что их журналисты продолжат освещать военные преступления, которые совершает армия РФ в Украине.

Последний свой пост в Facebook Оксана Баулина опубликовала 5 марта. Публикацию о том, что Украина уже 10-й день обороняется от России, журналистка сопроводила посмертным снимком Иосифа Сталина, на котором виднеется надпись: "Помер тот — помрет и этот".

[ + – ] Последний пост погибшей в Киеве российской журналистки Оксаны Баулиной

Напомним, 23 марта появилась информация о том, что оккупанты в Мелитополе похитили отца местной журналистки. В плен к российским военнослужащим попал 75-летний мужчина — отец директора сайта "РИА-Мелитополь" Светланы Зализецкой.

Также сообщалось, что 13 марта под Киевом в результате обстрела погиб американский журналист. 51-летний корреспондент Брент Рэнауд получил смертельное ранение в Ирпене, когда его автомобиль расстреляли российские военнослужащие.