У Києві внаслідок обстрілу загинула російська журналістка Оксана Бауліна

Кореспондентка видання The Insider, за даними редакції, потрапила під ракетний удар, коли висвітлювала наслідки обстрілу Подільського району Києва, що минув.

У Києві внаслідок ракетного обстрілу загинула журналістка російського видання The Insider Оксана Бауліна. Цю інформацію підтвердила редакція росЗМІ.

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Повідомляється, що Оксана Бауліна загинула під час виконання редакційного завдання — журналістка висвітлювала подробиці обстрілу російськими військовими Подільського району Києва.

Як зазначають у редакції The Insider, кореспондентка потрапила під новий ракетний удар на місці зйомки репортажу. Разом із Оксаною Бауліною загинув ще один цивільний, двоє людей, які її супроводжували, отримали поранення та були госпіталізовані.

"До приходу в The Insider Оксана працювала у "Фонді боротьби з корупцією". Після внесення організації до списку екстремістських вона змушена була виїхати з Росії. Як кореспондента Оксана поїхала в Україну, де встигла зробити кілька репортажів зі Львова та Києва", — розповідають її колеги з видання.

Редакція The Insider висловила глибокі співчуття рідним загиблої в Києві Оксани Бауліної. Російське видання також запевнило, що їхні журналісти продовжать висвітлювати воєнні злочини, які вчиняє армія РФ в Україні.

Останній свій пост у Facebook Оксана Бауліна опублікувала 5 березня. Публікацію про те, що Україна вже 10-й день обороняється від Росії, журналістка супроводжувала посмертним знімком Йосипа Сталіна, на якому видно напис: "Помер той — помре і цей".

[ + – ] Останній пост загиблої в Києві російської журналістки Оксани Бауліної

Нагадаємо, 23 березня з'явилася інформація про те, що окупанти в Мелітополі викрали батька місцевої журналістки. У полон до російських військовослужбовців потрапив 75-річний чоловік – батько директорки сайту "РІА-Мелітополь" Світлани Залізецької.

Також повідомлялося, що 13 березня під Києвом унаслідок обстрілу загинув американський журналіст. 51-річний кореспондент Брент Ренауд зазнав смертельного поранення в Ірпені, коли його автомобіль розстріляли російські військовослужбовці.