"Пощастило хлопцю": захисник "Азовсталі" провів три роки в полоні з кулею у серці (відео)

Захисника Маріуполя захопили у полон пораненим, але за три роки росіяни не провели йому операцію, щоб дістати з серця кулю. Український лікар Борис Тодуров наголосив, що українцю пощастило вижити, а тепер загроза в минулому.

"Знаходилась у серці нашого хлопця, який три роки провів у полоні. Захищав разом з азовцями "Азовсталь". Пораненого взяли в полон під час атаки на Маріуполь", — заявив директор Інституту серця МОЗ України Борис Тодуров, демонструючи кулю просто в операційній.

Фокус попереджає, що на відео присутні кадри з операційної

Його пацієнт провів у російському полоні три роки, і увесь цей час жив з кулею у серці. Два місяці українець повернувся з неволі в межах обміну полоненими.

"І три роки він був з цією кулею, прожив. На щастя, вони нічого не пошкодила. Зараз ми її видалили. Пощастило хлопцю. Думаю, що проживе довге і щасливе життя", — підкреслив лікар.

Медики також показали, як до операції билося серце пацієнта з кулею всередині. Ім'я захисника "Азовсталі", який прожив три роки з кулею у серці, наразі невідоме.

"Люди — титани. Непереможні", — підписав відео Тодуров.

Нагадаємо, у 2022 році в Києві вже проводили схожу операцію. Тоді кулю дістали з серця 20-річного військового Володимира Гордієнка. Молодий чоловік втік з російського полону після тортур і два дні повертався до своїх попри кулю у серці.

10 липня стало відомо, що військовослужбовець ЗСУ Анатолій Осуховський з позивним "Лондон" розповів, як лежав під дулом автомата й готувався до розстрілу. Після допиту й страти кількох полонених росіяни планували наступні атаки, а українцю вдалося втекти. Повернувшись до своїх, він попередив про небезпеку, яку готував ворог.