Після довгої паузи відбувся обмін полоненими: кого Україна повернула додому (фото, відео)

5 лютого відбувся обмін військовополоненими між Україною та РФ. Додому повернулися 157 українських військовослужбовців Збройних Сил, Національної гвардії і Державної прикордонної служби та цивільних громадян.

Про обмін полоненими 5 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі. Президент зазначив, що більшість повернених з полону були в російській неволі з 2022 року.

"Повертаємо наших додому — 157 українців. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Солдати, сержанти та офіцери. І також із захисниками повертаються цивільні", — розповів Зеленський.

Він зауважив, що обмін відбувся після тривалої паузи, і Україна працює над тим, щоб повернути додому з полону РФ усіх своїх громадян.

"Дякую всім, хто працює заради обмінів, і всім, хто на фронті поповнює обмінний фонд для України. Без рішучості наших воїнів такі обміни були б неможливими, тому кожен результат наших підрозділів — це те, що підтримує і можливість повертати українців додому з Росії", — сказав президент.

Обмін полоненими 5 лютого: деталі

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров опублікував кадри з першими каретами екстреної медичної допомоги з тяжко пораненими полоненими українськими військовими, які заїхали на територію України.

"Серед звільнених — військові з пораненнями", — зазначив Умєров.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив, що з російської неволі визволено 150 військових та 7 цивільних українців.

"Додому повертаються військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Повітряних Сил, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити офіцерів", — розповіли в штабі.

Звільнені з полону бійці захищали Україну в Луганській, Донецькій, Харківській, Запорізькій, Херсонській, Сумській і Київській областях. Більша частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя.

Також в Україну повертається боєць Нацгвардії, якого РФ взяла в полон під час захоплення Чорнобильської АЕС.

За даними штабу, 139 зі звільнених 5 лютого українців були в полоні Росії з 2022 року. Цей обмін особливий тим, що Україні вдалося повернути додому своїх незаконно засуджених у РФ громадян.

Наймолодшому звільненому військовослужбовцю виповнилося 23 роки — він потрапив у російську неволю у віці 19 років під час оборони Маріуполя та був засуджений окупантами до "довічного ув'язнення". Найстаршому визволеному захиснику 63 роки.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що в Україну повертаються 18 захисників, яких у РФ засудили на довготривалі терміни увʼязнення. Одному зі звільнених українських військових вчора, 4 лютого, виповнилося 28 років.

"Загалом звільненні мають складний психологічний стан, але вони всі неймовірно щасливі бути вдома. У деяких фіксується критично мала вага тіла", — зазначив омбудсман.

Нагадаємо, про те, що під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі домовилися про обмін полоненими, вранці 5 лютого повідомляв спеціальний представник США Стів Віткофф.

Також 4 лютого новий обмін полоненими за підсумками тристоронніх зустрічей України, США та РФ в Об'єднаних Арабських Еміратах анонсував президент Володимир Зеленський.

Останній попередній обмін полоненими відбувався у жовтні 2025 року — тоді в Україну з російського полону повернулися 185 солдатів.