Дві сотні військових уже прямують додому: між Україною та РФ відбувся обмін полоненими (фото)

5 березня між Україною та Росією відбувся черговий обмін військовополоненими, у межах якого додому повертаються українські захисники. За попередньою інформацією, наразі до України прямують близько двох сотень звільнених військових.

Як розповів журналіст і військовий кореспондент Андрій Цаплієнко на своїй сторінці у Telegram, між Україною та Росією відбувся черговий етап обміну полоненими. За його словами, після проведення процедури обміну близько 200 українських військовослужбовців уже повертаються на батьківщину.

Водночас помічник президента РФ Володимир Мединський заявив, що обмін відбувся відповідно до домовленостей, досягнутих під час переговорів у Женеві. За його словами, процес проходив упродовж 5–6 березня та передбачав обмін військовополоненими у форматі "500 на 500".

Також інформацію про повернення українських військовополонених підтвердив президент України Володимир Зеленський. Зокрема на своїй сторінці у Telegram він повідомив, що сьогодні одразу 200 українських родин отримали довгоочікувану звістку — їхні рідні повертаються додому.

Відео дня

За словами глави держави, кожне повернення українців із полону є важливою та радісною подією не лише для їхніх близьких, а й для всієї країни.

Президент зазначив, що серед звільнених є оборонці Маріуполя, а також військові, які брали участь у бойових діях на Донеччині, Луганщині, Харківщині та Запоріжжі. Зокрема, додому повертаються бійці Збройних сил України, військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту, прикордонники та нацгвардійці.

Між Україною та РФ відбувся обмін полоненими Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал Між Україною та РФ відбувся обмін полоненими Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал Між Україною та РФ відбувся обмін полоненими Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал Між Україною та РФ відбувся обмін полоненими Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал

Він наголосив, що держава продовжує працювати над тим, аби повернути з полону кожного українця. Для цього Україна залучає міжнародних посередників і веде постійну роботу з партнерами.

"Я вдячний усім, хто допомагає Україні. Дякую Сполученим Штатам за підтримку в реалізації цього обміну. Вдячний усім нашим воїнам, які на фронті забезпечують поповнення обмінного фонду для України. Повернення наших додому – це результат сили українських захисників", — написав посадовець.

Нагадаємо, що 4 лютого делегації зі США, України та Росії на переговорах в Абу-Дабі домовилися про обмін 314 полоненими. За словами, спецпредставника президента США Стіва Віткоффа цього рішення сторони дійшли під час детальних і продуктивних мирних переговорів, але попереду на них чекає ще багато роботи. До цього Володимир Зеленський розповідав, що найближчим часом між Україною та Росією буде проведено обмін полоненими, але тоді у своїй публікації він не розголошував подробицб про цю подію.

Згодом, 5 лютого із російського полону додому повернулося 157 українських військовослужбовців Збройних Сил, Національної гвардії і Державної прикордонної служби та цивільних громадян.