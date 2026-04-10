Несли окупанта 10 км по мінних полях: бійці 47 бригади взяли в полон білоруса (відео)

Українські військові взяли в полон громадянина Білорусі, який воював у складі збройних сил Росії. Той вирішив здатися в полон добровільно.

Однак, коли він йшов до українських сил, він підірвався на міні. Про це розповіла пресслужба 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура".

Окупант розповів, що уклав контракт у Росії, пройшов 20-денне навчання. Після цього став сапером, а згодом — оператором БПЛА. Однак пізніше він вирішив здатися в полон, а коли йшов до позицій Сил оборони, підірвався на міні.

Він став просити про допомогу, і його помітили українські військові. Йому надали першу допомогу, а потім один з українських воїнів ніс його на плечах 10 км.

Сам боєць 47-ї бригади "Лють" пояснив це необхідністю згодом обміняти окупанта на когось зі своїх військових.

Нагадаємо, що останній обмін полоненими відбувся 6 березня. Тоді додому повернулися 300 військових і двоє цивільних. Більшість звільнених захисників перебували у полоні понад рік, а деякі — ще з початку повномасштабної війни у 2022 році.

5 березня між Україною та Росією відбувся черговий обмін військовополоненими, у межах якого додому повернулися українські захисники. Після проведення процедури обміну близько 200 українських військових змогли повернутися на батьківщину. Президент України Володимир Зеленський підтвердив цю інформацію.

Раніше ми також інформували, що делегації США, України та Росії під час переговорів в Абу-Дабі домовилися про обмін 314 полоненими. Спеціальний представник президента США Стів Віткофф наголосив, що це перший подібний обмін за останні п’ять місяців.