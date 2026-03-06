Україна повернула з російського полону 300 військових і двох цивільних (фото)

Україна провела новий обмін полоненими з Росією, у результаті якого додому повертаються 300 військових і двоє цивільних. Більшість звільнених захисників перебували у полоні понад рік, а деякі — ще з початку повномасштабної війни у 2022 році.

До України повертаються 300 військовослужбовців, яких утримували у російському полоні, повідомив президент України Володимир Зеленський. Разом із ними вдалося звільнити також двох цивільних громадян. Президент вказав, що серед звільнених є військові ЗСУ, бійці Нацгвардії та прикордонники.

Додому повертаються 300 військових

"Серед них хлопці зі Збройних Сил України, Національної гвардії, нашої прикордонної служби. Рядові, сержанти, офіцери. Захищали Україну на різних напрямках: Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, у Маріуполі", — зазначив Зеленський.

Ще 300 українських воїнів звільнили з російського полону

Президент також повідомив, що більшість звільнених військових перебували у полоні понад рік. Деякі з них були захоплені російськими військами ще у 2022 році. Глава держави подякував українським військовим, які забеспечують формування обмінного фонду, беручи у полон окупантів, а також усій команді, що займається організацією обмінів.

З російського полону повертаються сотні українських захисників

"Вдячний Сполученим Штатам за посередництво. Важливо що домовленості спрацювали. Памʼятаємо про кожного та кожну й обовʼязково маємо повернути всіх наших людей", — додав Зеленський.

Понад рік у полоні: 300 українських військових повертаються додому

Нагадаємо, що 5 березня між Україною та Росією відбувся черговий обмін військовополоненими, у межах якого додому повернулися українські захисники. Після проведення процедури обміну близько 200 українських військових змогли повернутися на батьківщину. Президент України Володимир Зеленський підтвердив цю інформацію.

Раніше ми також інформували, що делегації США, України та Росії під час переговорів в Абу-Дабі домовилися про обмін 314 полоненими. Про це повідомив спеціальний представник президента США Стів Віткофф, наголосивши, що це перший подібний обмін за останні п’ять місяців. За його словами, переговорний процес триває, і сторони розраховують на подальший прогрес уже найближчими тижнями.