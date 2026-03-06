Украина вернула из российского плена 300 военных и двух гражданских (фото)

Украина провела новый обмен пленными с Россией, в результате которого домой возвращаются 300 военных и двое гражданских. Большинство освобожденных защитников находились в плену более года, а некоторые — еще с начала полномасштабной войны в 2022 году.

В Украину возвращаются 300 военнослужащих, которых удерживали в российском плену, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Вместе с ними удалось освободить также двух гражданских лиц. Президент указал, что среди освобожденных есть военные ВСУ, бойцы Нацгвардии и пограничники.

Домой возвращаются 300 военных

"Среди них ребята из Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, нашей пограничной службы. Рядовые, сержанты, офицеры. Защищали Украину на разных направлениях: Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, в Мариуполе", — отметил Зеленский.

Еще 300 украинских воинов освободили из российского плена

Президент также сообщил, что большинство освобожденных военных находились в плену более года. Некоторые из них были захвачены российскими войсками еще в 2022 году. Глава государства поблагодарил украинских военных, которые обеспечивают формирование обменного фонда, беря в плен оккупантов, а также всю команду, которая занимается организацией обменов.

Из российского плена возвращаются сотни украинских защитников

"Благодарен Соединенным Штатам за посредничество. Важно, что договоренности сработали. Помним о каждом и каждой и обязательно должны вернуть всех наших людей", — добавил Зеленский.

Более года в плену: 300 украинских военных возвращаются домой

Напомним, что 5 марта между Украиной и Россией состоялся очередной обмен военнопленными, в рамках которого домой вернулись украинские защитники. После проведения процедуры обмена около 200 украинских военных смогли вернуться на родину. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил эту информацию.

Ранее мы также информировали, что делегации США, Украины и России во время переговоров в Абу-Даби договорились об обмене 314 пленными. Об этом сообщил специальный представитель президента США Стив Уиткофф, подчеркнув, что это первый подобный обмен за последние пять месяцев. По его словам, переговорный процесс продолжается, и стороны рассчитывают на дальнейший прогресс уже в ближайшие недели.