"Пережить это сложное время": Лукашенко призывает белорусов мобилизоваться

Граждане Беларуси должны оперативно мобилизоваться, ведь страна стоит перед сложными временами, говорит Александр Лукашенко.

Об этом самопровозглашенный президент страны заявил на совещании по вопросам комплексного социально-экономического развития юго-восточного региона Могилевской области, сообщает белорусское государственное издание "БЕЛТА".

Лукашенко подчеркнул, что не имеет четкого представления, к чему именно готовить население.

"Надо мобилизоваться сейчас, чтобы пережить это сложное время. Причем, непонятное время. Я как президент не знаю, к чему вас готовить. Работаем, чтобы жить. Один лозунг — работаем, чтобы жить. Не просто выжить, а жить. А что дальше? А дальше никто не знает, что там вытворят сильные мира сего", — сказал он.

Відео дня

Напомним, что ранее диктатор Беларуси Александр Лукашенко во время совещания по итогам комплексной проверки армии заявил, что страна должна готовиться к войне. Также самопровозглашенный президент заявил, что армия должна постоянно находиться в готовности к столкновению, несмотря на декларативное нежелание воевать.

Лукашенко заявил, что концепция мирного времени для Беларуси больше не является актуальной. По его словам, армия предназначена именно для того, чтобы дать ответ каждому, кто "смотрит через прицел" на страну.

Также Лукашенко отметил, что основной целью активной милитаризации Беларуси якобы является создание атмосферы страха у потенциальных врагов.

20 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после после встречи со специальным посланником США Джоном Коулом рассказал, что идет подготовка "большой сделки" с США.