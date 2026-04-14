"Пережити цей складний час": Лукашенко закликає білорусів мобілізуватися

Громадяни Білорусі мають оперативно мобілізуватися, адже країна стоїть перед складними часами, каже Олександр Лукашенко.

Про це самопроголошений президент країни заявив на нараді з питань комплексного соціально-економічного розвитку південно-східного регіону Могильовської області, повідомляє білоруське державне видання "БЕЛТА".

Лукашенко підкреслив, що не має чіткого уявлення, до чого саме готувати населення.

"Треба мобілізуватися зараз, щоб пережити цей складний час. Причому, незрозумілий час. Я як президент не знаю, до чого вас готувати. Працюємо, щоб жити. Одне гасло — працюємо, щоб жити. Не просто вижити, а жити. А що далі? А далі ніхто не знає, що там витворять сильні світу цього", — сказав він.

Нагадаємо, що раніше диктатор Білорусі Олександр Лукашенко під час наради щодо підсумків комплексної перевірки армії заявив, що країна має готуватися до війни. Також самопроголошений президент заявив, що армія повинна постійно перебувати у готовності до зіткнення, попри декларативне небажання воювати.

Відео дня

Лукашенко заявив, що концепція мирного часу для Білорусі більше не є актуальною. За його словами, армія призначена саме для того, щоб дати відповідь кожному, хто "дивиться через приціл" на країну.

Також Лукашенко наголосив, що основною метою активної мілітаризації Білорусі нібито є створення атмосфери страху у потенційних ворогів.

20 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після після зустрічі зі спеціальним посланцем США Джоном Коулом розповів, що йде підготовка "великої угоди" зі США.