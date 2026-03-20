Стосується ядерних матеріалів: Лукашенко анонсував "велику угоду" зі США

20 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після після зустрічі зі спеціальним посланцем США Джоном Коулом розповів, що йде підготовка «великої угоди» зі Сполученими Штатами Америки.

Білоруський диктатор також повідомив, що на порядку денному переговорів із США є не лише відновлення роботи посольств, але й тема ядерних матеріалів. Про це повідомляє білоруське державне видання "БЕЛТА".

"Так, справді, під час переговорів – третій чи четвертий раунд був – вони запропонували від імені Трампа укласти велику угоду, яка б відображала низку питань, що є на порядку денному наших переговорів. Я що, відмовлятися буду? Це важливо для Білорусі, в тому числі і для мене. Тому я сказав: "Я сприймаю це як нормальне явище, скажіть Дональду, що я згоден опрацювати цю велику угоду, підготувати", — сказав Лукашенко.

Також диктатор заявив, що на переговорах йшлося не тільки про санкції, звільнення політв'язнів, але й про ядерні матеріали.

"Я ніколи нічого не просив у них натомість, навіть щодо санкцій. Ніколи. Ми окреслили наші інтереси й надіслали американцям відповідні пропозиції. Як вони мені повідомили, їх опрацьовують. Велика угода стосується не лише політв’язнів, як вони кажуть. Ви ж знаєте, що у нас цих ядерних матеріалів чимало. Під контролем, як колись домовилися. МАГАТЕ бачить, де ми зберігаємо ці ядерні матеріали. Це теж для них цікаво щодо нерозповсюдження зброї", — розповів Лукашенко.

Візит спецпредставника США до Білорусі

19 березня за підсумками візиту представника США до Мінську Лукашенко звільнив 250 політв’язнів, а США знямають санкції з двох білоруських банків і Міністерства фінансів Білорусі, скасовують санкції проти калійних компаній "Білоруськалій", "Білоруської калійної компанії" й "Агророзквіт".

Також Джон Коул заявив про підготовку до візиту Лукашенка до США. За його словами, це він обговорив під час зустрічі з Лукашенком у Мініську.

Натомість лідер Білорусі захотів обговорити з американським посланцем ситуацію на Близькому Сході. Лукашенко попросив Трампа не воювати проти друзів Білорусі на Близькому Сході. Самопроголошений президент попросив американського представника передати його позицію щодо війни з Іраном президенту США.