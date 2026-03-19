"Хороший друг": Лукашенко збирається поїхати до Трампа в США

Спецпредставник президента Сполучених штатів Америки у справах Білорусі Джон Коул приїхав до Мінська 19 березня.

Під час зустрічі із самопроголошеним президентом країни Олександром Лукашенком він обговорив ймовірний візи диктатора до США. Про це повідомляє Belsat.

"Ми обговорили також можливу поїздку президента Лукашенка до США і працюватимемо над тим, щоб це організувати. Президент Трамп постійно відгукується про Президента Лукашенка як про свого хорошого друга, шановного світового лідера", — сказав Коул під час зустрічі.

Також Джон Коул додав, що обговорив з диктатором Білорусі ситуацію на Близькому Сході, вислухав заяви Лукашенка щодо закінчення війни з Іраном.

"Дуже цінно завжди отримувати думку президента Білорусі. Тому що це зовсім інша думка порівняно з тим, що ми можемо отримати на Заході. Це дуже цінно для нас. Я обов’язково передам усе, що ми тут сьогодні обговорювали, у США", — наголосив Коул.

Раніше Лукашенко попросив Трампа не воювати проти друзів Білорусі на Близькому Сході. Самопроголошений президент попросив американського представника передати його позицію щодо війни з Іраном президенту США.

Білорусь державні ЗМІ пишуть, що ця зустріч — "черговий раунд білорусько-американських контактів". А сам Лукашенко вже зустрічався з Джоном Коулом кілька разів. Зокрема, минула зустріч відбулася в середині грудня 2025 року.

Також Фокус писав, що після переговорів США Лукашенко звільнив десятки політв'язнів. Зокрема, Сергія Тихановського та ще 14 бранців. Сталося це 21 червня 2025 року.