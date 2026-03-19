"Хороший друг": Лукашенко собирается поехать к Трампу в США

Спецпредставитель президента Соединенных штатов Америки по делам Беларуси Джон Коул приехал в Минск 19 марта.

Во время встречи с самопровозглашенным президентом страны Александром Лукашенко он обсудил вероятный визы диктатора в США. Об этом сообщает Belsat.

"Мы обсудили также возможную поездку президента Лукашенко в США и будем работать над тем, чтобы это организовать. Президент Трамп постоянно отзывается о Президенте Лукашенко как о своем хорошем друге, уважаемом мировом лидере", — сказал Коул во время встречи.

Также Джон Коул добавил, что обсудил с диктатором Беларуси ситуацию на Ближнем Востоке, выслушал заявления Лукашенко об окончании войны с Ираном.

"Очень ценно всегда получать мнение президента Беларуси. Потому что это совсем другое мнение по сравнению с тем, что мы можем получить на Западе. Это очень ценно для нас. Я обязательно передам все, что мы здесь сегодня обсуждали, в США", — подчеркнул Коул.

Визит спецпредставителя США в Беларусь

Ранее Лукашенко попросил Трампа не воевать против друзей Беларуси на Ближнем Востоке. Самопровозглашенный президент попросил американского представителя передать его позицию по войне с Ираном президенту США.

Беларусь государственные СМИ пишут, что эта встреча — "очередной раунд белорусско-американских контактов". А сам Лукашенко уже встречался с Джоном Коулом несколько раз. В частности, прошлая встреча состоялась в середине декабря 2025 года.

Также Фокус писал, что после переговоров США Лукашенко освободил десятки политзаключенных. В частности, Сергея Тихановского и еще 14 пленников. Произошло это 21 июня 2025 года.