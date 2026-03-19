Лукашенко попросил Трампа не воевать против друзей Беларуси на Ближнем Востоке

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 19 марта встретился со специальным посланником США Джоном Коулом и американской делегацией.

Во время встречи в Минске Лукашенко захотел обсудить с посланником Дональда Трампа не только отношения Америки и Беларуси, но и Украину и войну на Ближнем Востоке. Об этом пишет государственное агентство"БЕЛТА"

"Думаю, мой взгляд по глобальным проблемам, особенно по ситуации на Ближнем Востоке, будет важным для вас, поскольку вы воюете против наших друзей. И я готов откровенно поговорить на эту тему", — сказал Лукашенко.

Зато американский представитель Джон Коул со своей стороны уточнил, действительно ли Лукашенко говорит о войне с Ираном.

"Да, очень хотел бы, чтобы вы донесли мой взгляд до Дональда Трампа. Я по-прежнему, несмотря на определенные ошибки, как я считаю, Соединенных Штатов, являюсь сторонником вашего президента", — заявил Лукашенко.

В сообщении агентства говорится, что это "очередной раунд белорусско-американских контактов". А сам Лукашенко уже встречался с Джоном Коулом несколько раз. В частности, прошлая встреча состоялась в середине декабря 2025 года.

Отношения США и Беларуси

21 июня 2025 года в Беларуси освободили из тюрьмы 14 политзаключенных. Это стало возможным благодаря визиту в Минск тогдашнего спецпредставителя президента США Кита Келлога.

Тогда заместитель Келлога Джон Коул написал, что это произошло "благодаря сильному лидерству президента Трампа".

Также Фокус писал, что Трамп пригласил Лукашенко и Путина в свой Совет мира. 16 января президент США сообщил о создании Совета мира для поддержки управления, восстановления и экономического возрождения сектора Газы. Он сразу начал набирать членов, в частности, туда пригласили главу Кремля Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси — Александра Лукашенко.