В Беларуси выпустили на свободу оппозиционера Сергея Тихановского

В субботу, 21 июня, в Беларуси освободили из тюрьмы 14 политзаключенных, среди них — Сергей Тихановский, который в 2020 году стал самым популярным политическим блогером страны и даже хотел баллотироваться на пост президента.

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Это стало возможным благодаря визиту в Минск спецпредставителя президента США Кита Келлога, сообщает издание "Наша Ніва".

"Благодаря сильному лидерству президента Трампа сегодня были освобождены 14 заключенных из Беларуси. Спасибо правительству Литвы за сотрудничество и помощь — они остаются настоящим другом и союзником", — написал в соцсети X заместитель Келлога Джон Коул.

Телеканал "Настоящее Время" сообщает, что из тюрьмы также освободили доцента Минского государственного государственного лингвистического института Наталью Дулину, активиста Акихиро Гаевского-Ханада, журналиста Игоря Карнея (бывший корреспондент белорусской службы Радио Свобода), 69-летнюю белоруску Галину Краснянскую-Балаханову.

В Беларуси освободили из тюрьмы 14 политзаключенных Фото: "Главком"

Сергей Тихановский: что о нем известно

Белорусский оппозиционер родился в городе Горки, вырос в Гомеле, где окончил филологический факультет местного университета. В 2019 году он создал YouTube-канал "Страна за жизнь", чтобы, как он сам говорил, бороться с произволом чиновников.

В 2020 году Тихановский решил баллотироваться на пост президента Беларуси, однако документы он так и не смог подать из-за ареста. После этого кандидатом в президенты стала его жена Светлана Тихановская.

Суд Сергея проходил в закрытом режиме в Гомельском следственном изоляторе. В декабре 2021 года его приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима по четырем политическим статьям: ч. 1 ст. 293 (организация массовых беспорядков), ч. 3 ст. 130 (разжигание социальной вражды), ч. 2 ст. 191 (препятствование работе Центральной избирательной комиссии), ч. 1 ст. 342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок). Позже к его сроку наказания добавили еще полтора года за якобы злостное неповиновение администрации колонии. Оппозиционер категорически отказался признавать вину.

Через 2 месяца после его задержания Лукашенко публично заявил, что Тихановского задержали по его приказу. Он обвинил его в попытке организовать Майдан в Беларуси.

Тихановского держали в полной изоляции от мира. Более двух лет о нем не было никакой информации.

Сергей Тихановский провел за решеткой пять лет.

Сразу после освобождения он покинул Беларусь.

Напомним, в 2023 году суд в Беларуси заочно приговорил Светлану Тихановскую к 15 годам колонии.

Согласно результатам, Светлана Тихановская должна была победить в первом туре выборов в 2020 году, а ЦИК Беларуси исказил данные выборов.